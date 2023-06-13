【612四周年】港府促境外人士停止干預內部事務 指國安法達到「預定效果」

香港特區政府發言人在星期一 (6 月 12 日) 傍晚回覆 SBS 中文及 SBS 廣東話節目查詢時表示，「2019 年的『黑暴』並非如暴徒謊稱的和平示威，而是帶有嚴重暴力並已經超出了憲制保障的範圍」。





發言人表示，特區政府「反對及譴責反對及譴責任何境外組織或人士企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為」，「嚴正敦促有關組織或人士必須尊重法治精神，立刻停止干預香港特區內部事務」。



維護國家安全顯然易見是屬於主權司法管轄區的內部事務，因此《香港國安法》在香港的實施不應受到任何形式的干預。 香港特區政府發言人

星期一較早前，發起在雪梨市中心 Circular Quay 舉行集會的澳港聯成員 Dennis 向 SBS 廣東話節目表示，身處海外的香港人希望透過有關活動，告訴香港人：「雖然我們身處海外，但仍然為著同一個目標同一個方向前進。」





而 前香港立法會議員許智峯 受訪時亦表示，在澳洲以至世界各地的香港人，在反修例運動四周年之際再次站出來，是因為他們沒有忘記香港人在當年所面對的一切。



香港前立法會議員許智峯星期一 (6 月 12 日) 出席在阿德雷德舉行的「6.12」四周年集會。 Source: SBS 許智峯說：「過去四年，我們 (香港人) 受到很多壓逼。但我想告訴香港人、告訴全世界、告訴香港的暴政，我們並沒有忘記。」



即使香港人如今流散於世界每一個角落、不同的地方，我們會繼續為香港的民主自由去奮鬥。我們沒有忘記，為我們坐監、為我們失去自由、為我們失去青春、為我們失去家庭的那群年輕人。 許智峯

他又指，以往香港人依賴在當地的自由，為自己發聲；如今，香港人依賴移民、流散甚至流亡在外地的香港人所得享的自由，為他們發聲。許智峯表示，希望身處海外的港人能自覺，繼續四年前的鬥志及堅忍。





收聽節目 【612四周年】全澳集會如水再聚 播《願榮光》聲援香港政治犯 SBS Chinese 13/06/2023 04:26 Play

《香港國安法》成功達到「預定效果」

當被問及在《香港國安法》實施下，香港市民已無法像以往一樣擁有言論、集會及結社自由，特區政府發言人強調，制定「國安法」是為了讓香港居民「重新享有於 2019 年 6 月至 2020 年年初的『黑暴』期間不能享有的權利和自由」。





發言人指：「《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」





「這是於香港生活的人和於香港經營的商戶的親身經歷，無可爭議。他們對香港繼續作為開放、安全、有活力而友善營商的都會感到釋懷和高興。」



香港行政長官李家超。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 發言人重申，特區政府堅定維護香港市民受到法律保障的權利和自由。





又指，「國安法」清楚訂明政府維護國家安全的同時亦應尊重及保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。



然而，有關權利和自由並非絕對。 香港特區政府發言人

續指：「《公民權利和政治權利國際公約》亦有所訂明，可在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，依法限制部分權利和自由。」



拒回應全球多地電台播放《願榮光》

至於特區政府律政司日前向法庭申請禁制令，禁止四項與「反修例」示威歌曲《願榮光歸香港》有關的「非法行為」，政府發言人表示，有關歌曲的歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期亦多次被錯誤表述為「香港國歌」，對國歌《義勇軍進行曲》造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害。





發言人指：「為了履行特區政府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，特區政府經仔細考慮後決定向法院申請有關的禁制令。」



政府指，申請禁制令的目的是制止「任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴」。





日前，全球各地香港人呼籲當地廣播電台在節目中播放《願榮光歸香港》，以示聲援香港的抗爭運動及「捍衛言論自由的基本權利」。澳洲廣播公司 (ABC) 最終亦在星期日 (11 日) 的節目中播放英文版本的《願榮光》。





就有關行動，港府發言人未有作出回應，僅表示：「由於案件的司法程序已展開，任何人均不宜對案件作任何評論。」



至於集會人士所提出「釋放被捕政治犯」的訴求，香港政府發言人強調，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，深得國際社會認同。





發言人指：「一直以來，香港特區律政司在《基本法》第 63 條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉，並嚴謹和客觀地按照《檢控守則》以證據和適用法律就每宗案件作出獨立的檢控決定。」





發言人重申，被控觸犯刑事罪行的人士，在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊。又指，《基本法》第 85 條清楚訂明，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。





