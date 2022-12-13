【Swift Challenge】香港學生研發盲文學習遊戲App獲獎

美國蘋果公司 (Apple Inc.) 全球開發者大會 (Apple Worldwide Developers Conference; WWDC) 於六月五日在加州召開，期間亦舉辦一項名為 Apple Swift Student Challenge 的比賽，目的是鼓勵支持全球各地熱愛數碼編程的學生。





其中一位得獎者是來自香港的 20 歲學生，就讀 IVE (香港專業教育學院) 的吳啟成 (Kelvin) 。他獲邀請遠赴美國蘋果總部 Apple Park 向總裁 Tim Cook 親自展示其盲文學習遊戲 App，並與其他得獎者一同出席開發者大會和為開發者而設的各種互動課程。





「Swift Playgrounds」是為 iPad 和 Mac 而設的創新 App，讓學習編寫 Swift 程式語言變得互動和有趣。在 WWDC 舉行的前一天，Kelvin 向總裁 Tim Cook 展示以「Swift Playgrounds」編程的盲文學習遊戲 App「Brillie」，介紹其創作背後的個人故事和理念。





Tim Cook 讚賞 Kelvin 的 App 上的輔助功能 (Accessibility) 對蘋果來說是別具意義！作為年輕開發者，為改善別人的生活而展開創作，這種同理心實屬難能可貴。



Kelvin 為了使學習新語言更有趣，以遊戲的形式設計應用，包含把英語繙譯成盲字、flash card、估字符號以及估詞語的功能；更設有拖動提示 (rollover hints) 和觸覺反饋 (haptic response)，幫助用家建立對盲字的記憶。





Kelvin 表示，Swift 是「好神奇」的編程語言，大大提升創作效率。





他指，自己有超過 500 度近視、200 度散光，曾於考試前一日跌爛眼鏡，當時他只可以將試卷拉得很近眼睛勉強應考，感覺無助。





後來他發現了 Swift Student Challenge 比賽的大多數作品都是推廣共融社會，而在香港亦不時看到盲字，令他產生共鳴，故希望透過創作此 App 去喚醒公眾對盲字的關注，令其更普及，亦讓視力有障礙的人生活更方便。





