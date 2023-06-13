從背包達人到定居澳洲 港青助移民工免遭剝削

香港移民Helix， 2012年到澳洲打工度假，當時遭僱主剝削，要以「假自僱」的合約形式工作，失去員工權益後，一度「真自僱」與幾名背囊客開設清潔公司。





他回憶說：「當時每星期賺取過千元，都屬於背包達人。」





不過Helix也試過在南澳鄉鎮區，酷熱天氣接近攝氏40度下，在溫室摘番茄，以取得打工度假「二簽」，非常難忘。





打工度假期間，Helix與其他來自香港的打工度假背囊客組成社交群組，後來更與來自其他國家及地區的移民工組成聯盟。





2016年 Helix曾經來澳洲讀書一年，期間也於工會兼職，去年來墨爾本定居後，就在當年有份參與組成的移民工聯盟工作。



位於墨爾本的移民工中心Migrant Workers Centre，服務對象是全澳移民工人。 Helix介紹，聯盟現在名為「移民工中心」Migrant Workers Centre，獲政府撥款，服務對象是全澳的移民工人。





「移民工，尤其持打工度假簽證人士，切勿按僱主建議，去領取『澳洲商業號碼』ABN （Australian Business Number），以自僱合約形式工作。」





Helix解釋，以自僱工作，例如出現工傷，就難以獲得賠償。





他並就移民工人如何避免遭受剝削，提出多項建議。





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