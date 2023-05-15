【勤工儉學】70年代免費留學澳洲 香港學生做兼職匯錢父母

「當時住在雪梨西南區Campsie，因為租金較為便宜…看到所住單位竟然有地毯…當年香港很少居所是有地毯。」
James 1978年獲甄選免費留學澳洲讀預科，當年與同學合照。 Credit: supplied / James
James回憶1978年2月第一次來澳洲，感覺非常好，當時他修讀12年級。
雖然他當年獲甄選留學澳洲無需交學費，但表示「做兼職時間多過溫習」，因為想匯錢返香港給父母。
James也講留學時期的趣事，去雪梨華埠附近的文華社飲茶要「打呔」、要到市中心排隊打電話給香港的父母報平安等。
在雪梨大學畢業回港工作後，James在1986年結婚後，就已經有移民澳洲的計劃，後來在1988年申請，1989年來澳洲報到landing。
「當時因為六四事件，香港人大量移民到加拿大及澳洲。」
直到1996年，James考慮到兩名當時年幼子女的發展，於是結束生意返澳洲定居。
James曾代理澳洲及新西蘭保健品，到香港銷售。 Credit: supplied / James
在今集【我不是名人】，James也會分享他對新移民如何適應澳洲生活的看法，當中他特別提到年幼子女教育及如何尋找工作。
請聽今集【我不是名人】James的足本訪問。
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