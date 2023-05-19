【布里斯本彌敦道】港女成立華人義工網頁 助無家者外展服務

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布里斯本香港移民Olivia (前排左三）組織社交網頁，向華人移民介紹當地外展服務。 Credit: supplied/ Olivia

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在布里斯本的香港移民Olivia，參與當地外展服務的義工隊，為無家可歸者及低收入家庭，提供衣服及食品。

Olivia 在爆發疫情前，在布里斯本弱勢社群地區做義工，加入關注無家可歸者及低收入家庭的外展服務。

外展服務在期間疫情暫停，現在恢復後，Olivia 雖然因為工作關係，未能親身到場派衣服及食品，但她在設立網頁「布里斯本彌敦道」，向華人移民介紹外展服務。
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Oliva 設立面向華人移民的社交網頁。 Credit: internet
Olivia在訪問中表示，現在臨近冬天，她特別積極去收集捐贈的禦寒衣服，就因為一年冬天的經歷。

「那一年冬天布里斯本特別冷，我（在街頭外展服務）穿了兩件厚衣服，也覺得凍...有一個無家者過來，因為他（體型）比較『大份』，找不到合適尺寸的厚衣服，於是唯有揀了一件女裝針織衫，只穿兩衣袖離開，他當時是穿短袖。」

有關Olivia 設立網頁以及外展服務的詳情，請聽今集【社區專訪】。
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布里斯本弱勢社群地區外展服務。 Credit: supplied/ Olivia
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