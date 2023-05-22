【我不是名人】馮穎欣 — 「沒有排球 我什麼都不是」

教練覺得我打排球好像一頭牛，完全無嘗試過用智慧的方法輕鬆取分。

CowCow笑談暱稱來源，原本大家都叫她「牛牛」，到澳洲便直接翻譯為「CowCow」。





「用這個名字就像教練一直都在我身邊，時刻提醒著我有很多方法。」





18年的排球生涯

CowCow於15歲開始接觸排球，加入球會開啟她的排球旅程。17歲從香港女子青年代表隊選拔中脫穎而出，成為香港女子排球隊表隊的一員。她代表香港參加過許多排球賽事，例如世界大學生運動會，亞洲大學生錦標賽等等。



18歲便於再加入球會香港葵青女子排球隊，輾轉再成為香港女子成年隊代表成員。



代表香港出戰2018亞運會 Credit: 馮穎欣

與亞運會擦肩而過

CowCow的運動員生涯並不是一帆風順，2013年代表香港出賽時嚴重受傷，左腳十字韌帶及內側副韌帶斷裂，需要接受長時間的復康治療，因此無緣2014年亞運會並選擇暫時離開港隊專心養傷。



教練教會我打波不一定要技術好，但球品一定要好。

億起往事 感激兩位人生教練

CowCow指趙小良教練和林鎮國教練是她人生及成長路上很重要的人。時至今日，她仍將兩位教練的說話銘記於心。





回想起2013年重傷時林教練一直陪伴左右進行復健，並告訴她「囡，我們一起練，有我陪你走。」



「林sir叫我做囡，他真的是我第二個爸爸。」





香港不是魚腩部隊。

大學時期的比賽，CowCow代表香港前往蒙古出戰2012年亞洲大學生排球錦標賽，她表示當時其他國家都認為香港隊是「魚腩部隊」，實力平平，志在參與。





最後港隊獲得第三名銅牌的成績，CowCow形容站在頒獎台時當時非常感動，「證明給他們看香港並不是他們想像中那麼弱。」





代表香港出戰2018亞運會 Credit: 周俸有

離開港隊 到澳洲實現願望清單

2018年，年值29歲的CowCow萌生了「已經打了許多年排球，是時候邁向另一個里程碑」的想法。





當時正值亞運會選拔，CowCow決定無論當選與否，都選擇退役實現願望清單 — 到澳洲工作假期。





「我好幸運被選中，完成夢想中的舞台，所以就順理成章退下來踏上澳洲的新篇章。」



到澳洲Lake Wivnenhoe露營，於世界另一端享受被大自然包圍的感覺。 Credit: 馮穎欣

飄洋過海 排球熱愛不減

Cowcow 2019年持工作假期簽證到布里斯本，在當地農場開啟3年工作假期的生活。但她到步第一件事，仍然是打排球。





在朋友介紹下到當地的球會Aces United Volleyball Club，獲得球會獎學金，繼續參加昆州的比賽並屢獲佳績，不但為球會取得冠軍，她亦獲「最佳球員」殊榮。



2022年贏得昆士蘭聯賽最高組別冠軍 Credit: 馮穎欣

沒有排球 我什麼都不是

排球貫穿了我整個人生，排球帶我認識很多好朋友，帶給我工作機會，更給我勇氣走到世界的另一端。

將近20年的排球生涯早已讓她離不開這個熱愛，CowCow用「朋友」形容排球。她更笑稱如果當初沒有開啟排球運動員的旅程，可能現在只是一名普通的打工仔。





「如果沒有排球，我想這世界不會有Cow Cow這個人。」







CowCow在澳洲打排球有什麼難忘二三事？又是什麼令她堅持對排球的熱愛？想了解更多詳情，請聽【我不是名人】的足本訪問。





