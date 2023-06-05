【六四34周年】澳洲遍地開花 接棒悼念「六四」「反送中」

澳洲駐香港總領事館一如往昔，在6月4日（周日）在社交媒體 Facebook 上刊登「與世界各地一起緬懷 1989 年 6 月 4 日發生的事件。」，並表示「堅定承諾」會繼續捍衛人權——包括結社自由、言論自由、宗教或信仰自由以及政治參與自由。



澳洲駐港領事館 Credit: Australian Consulate-General Hong Kong and Macau 全澳多個州份，包括：雪梨、墨爾本、布里斯本及珀斯，亦有舉辦六四集會，以紀念 1989 年北京天安門屠殺事件及「反送中」運動。



雪梨

雪梨星期日（6月4日）有數百人參與北京民運「六四」34周年以及香港「反送中」4周年紀念活動。大會表示，近年參與的香港人增加，相信香港「維園」燭光紀念活動 4 年前遭禁，是其中原因。有香港移民夫婦帶同年幼子女參加，表示想子女知道歷史真相。



雪梨「六四」34周年及燭光紀念活動及香港「反送中」4周年紀念活動，昨晚（6月4日）晚於中國總領事館外舉行。 Credit: SBS中文

領館門外「六四」及「反送中」燭光紀念

雪梨的1989「六四」燭光紀念活動在中國總領事外舉行，有警方人員在場戒備。





除了有紀念「六四」事件的橫幅外，有香港人手持要求釋放在香港被囚禁的社運人士的標語牌，也有參與者手持「光復香港、時代革命」的橫幅，大會同唱「六四」民運時期的《血染的風采》、在香港遭禁的《願榮光歸香港》。





大會提及前香港支聯會副主席、香港大律師鄒幸彤在監獄絕食34小時悼念「六四」，並讀出鄒幸彤在香港審訊時的部份答辯。



雪梨「六四」集會協調員、前中國政治領事陳用林接受 SBS 中文採訪時表示，上一個周末，在雪梨已經開始有「六四」圖片展覽，紀念活動聚集各社區包括台灣人、藏人及維吾爾人，都有參與，大家有「同呼吸、共命運」的感覺。



前中國領事陳用林（左一）帶領參與紀念活動人士遊行至雪梨華埠。 Credit: SBS中文 陳用林在會上發言時，講及2001年至2005年於雪梨的中國總領館任職時，工作包括是收集反對北京政府人士的資料。又表示，在香港其實早於「反送中」活動開始前，北京已經派幾千名懂廣東話人員滲透香港。



許智峯首次親臨雪梨「六四」集會

前香港立法會議員許智峯接受SBS中文採訪時表示，專程到雪梨出席紀念活動，是因為「過去兩年在阿德雷德辦紀念活動，凝聚一群當地的香港人，而在雪梨，全澳最大華人社區（的城市），反而（自己）沒有做過…… 希望親自來（雪梨）會引起關注，可以號召更多香港人。」





許智峯在大會發言時表示，目前自己被香港當局檢控19條控罪，另外有4項控罪罪名成立。



前香港立法會議員許智峯表示，第一次親身出席雪梨「六四」活動，希望凝聚更多香港人參與。 Credit: SBS中文 曾經競選聯邦國會議席的西藏議會成員東度（Kyinzom Dhongdue）在會上發言時表示，二、三十年前，香港人被認為不關心民主，但尤其2019年的「反送中」運動，顯現香港人爭取民主的勇氣。



今次雪梨紀念活動召集人林松博士及雪梨科技大學馮崇義教授均對 SBS 中文表示，今次的活動，參與的香港人增加，而來自中國大陸的年輕參與者，人數也上升。





星期日晚的燭光紀念活動，最後圍繞中國領事館遊行，參加者沿途高叫口號，包括包括「平反六四」、「香港自由」（Free Hong Kong）、「維吾爾自由」（Free Uyghurs）、「西藏自由」（Free Tibet）。



昨晚在雪梨的中國領事館外燭光紀念活動，部份參與者與發言嘉賓合照。 Credit: SBS中文 而星期日下午在雪梨市中心市政廳（Town Hall）的「六四」集會，就有百多人參與，並吸引很多路過人圍觀。



「雪梨維尼」受「白紙革命」感動

有份籌備集會、外號「雪梨維尼」中國留學生Aaron Chong，也穿上小熊維尼公仔服，配上皇帝服飾出席集會。





小熊維尼（Winnie the Pooh）被認為其中造型，模仿2013年中國領導人習近平和當時美國總統奧巴馬走路姿態，於是小熊維尼成為習近平的暗喻。「雪梨維尼」有皇帝服飾，更是對習近平的諷刺。





「雪梨維尼」接受SBS中文採訪時指出，是受到去年中國大陸的「白紙革命」的感動，自己也開始挺身而出，積極參與雪梨本地有關的民主活動。



「雪梨維尼」穿上小熊維尼公仔服，配上皇帝服飾出席集會。 Credit: SBS中文 有參與者手持紀念「六四」事件、以及支持香港社運活動的標語外，更有參與者帶同坦克車模型遊行。 Credit: SBS中文

墨爾本

本年燭光悼念集會及遊行由墨爾本民運組織舉行，於周日傍晚時分在維州中國領事館外舉行集會及遊行。另外，在同日下午兩時，於維州國立圖書館外的草坪上有六四圖片展。





主辦機構「中國民主運動墨爾本聯盟」副會長胡中南向 SBS 中文表示：「六四悼念活動是一個傳統的活動。每一年都要來發自內心，有必要來記念這一次中國歷史上值得銘記的一場運動。」



中國民主運動墨爾本聯盟副會長胡中南 Credit: Tracy Lo 胡中南指在圖片展展出的照片都是非常真實的交代了運動發生的細節。他相信每個人在面對這些照片時，都會有個人的想法。





他寄望關心政治時事的人，在看到照片後，會對事件有好奇心，再用不同方法了解更多，引發個人對這場運動的解讀。



坐在輪椅上，行動不便仍堅持參與集會的受訪者。 Credit: Tracy Lo 自 2017 年以來，自言每年亦參加六四活動的受訪者向 SBS 中文表示，對他而言是一種紀念，他形容六四是華人不會忘記的日子，會每一年都惦記在心中。





他提醒除了要記得六四，亦要記住 2019 年在香港發生的事。



國際留學生 Eddie Credit: Tracy Lo 已來澳多年的國際學生 Eddie 認為：「『有責任』走出來，向爭取民主的人表達支持。中國政府是侵犯人權的國家，更與俄羅斯、伊朗等國家是盟友。天安門事件可悲地體現了對民主的鎮壓。他指，六四活動不單是要紀念事件，亦是要記下（中國）政府的殘暴行為。」



除了感到悲痛，更應該是憤怒。因為（共產黨）政府不會妥協，不會接受別人說「不」，只會透過暴力鎮壓。 國際留學生 Eddie

他直言應推翻（中共）管治。





下午在州立圖書館外的圖片展吸引不少市民駐足觀看，亦有市民表示特地前往支持照片展，支持悼念活動，亦有家長帶同兒童出席。而晚上中國使館外的集會，亦有近百民眾參與，他們手拿 LED 的燭光，象徵他們的悼念之心不會輕易被「風」熄滅。



墨爾本領事館外晚會 Credit: Jamie 問及被指「全球通用」的港區國安法，會否成為出席黃女士參加六四活動的憂慮，來澳六年的黃女士坦言：「自己過往言論或有機會觸犯國安法，因此未必會再回香港，所以無顧慮咁多。」



墨爾本中國領事館外排起橫額 Credit: Jamie

珀斯

珀斯的六四悼念晚會已率先於周六（6月3日）晚上於 Forrest Place 舉行。除了有模型坦克車及六四民運照片展示外，亦有紀念講話及獻唱環節。





舉辦晚會的「西澳泛亞民主聯合會」代表呂睿超（Richard Lue）是第四次籌辦有關活動。他表示：「去紀念這個歷史事件這是對我們是非常重要，特別是這些活動在中國是被禁止，在香港亦不再可以舉辦，所以在澳洲舉辦這個活動是至關重要的。每一年我們的晚會都有不同的焦點，今年我們展示了一些歷史性的照片，亦為這次活動挑選了特別的歌曲。」





歌曲包括《血染的風采》、《沒有煙抽的日子》及《願榮光歸香港》等。晚會約有 50人出席，除了長者外，亦有人帶同小朋友一起參與，氣氛平靜。



「西澳泛亞民主聯合會」代表呂睿超（左）受訪者 Tom Lee（中）受訪者趙先生（右） Source: SBS 97年移民澳洲的趙先生是首次出席珀斯紀念活動，他向 SBS 中文表示：「希望現在透過國際的壓力，起碼可以將人權議題放在中國，令到現在裡面受打壓的人，可以有氣唞吓。」





他認為這幾年香港的打壓比中國嚴重。「曾經我都是香港長大，我覺得我有責任去做。」



1974年移澳的 Tom Lee 表示自己有參與 1989年在珀斯舉辦的六四集會。





他說：「盡可能每年的六四集會都會參加。」「現在的人有可能會害怕，他們和香港還有關連，會害怕家屬親人(受牽連)，所以我覺得有點失望，亦有說不出口的感覺。」



布里斯本

布里斯本市中心集會。 Credit: HKIA Brisbane 昆州的布里斯本的市心中商業區及昆士蘭大學均在周日（6月4日）舉行六四悼念活動。





其中，在昆士蘭大學 Great Court 舉行的晚會由 Defend Democracy 和昆大著名的維權學生柏樂志（Drew Pavlou）發起，約有30人出席。主辦單位在草地上的六四紀念碑旁鋪上烏克蘭國旗，呼籲停止戰爭。



UQ 六四集會 Credit: Vivian Cheng Bonnie 是在昆大就讀的香港留學生，亦是主辦成員之一，她說：「我們知道（人們）對自由民主和人權的嚮往是無分民族的，所以（我們）應該站在一起發聲。中共的壓迫已經很多年，（我們）希望引起更多關注，更好的是引起一些行動或更多人站出來反抗或投身於抗爭。」



移民布里斯本的Anthony Credit: Vivian Cheng 70 年代移民 Anthony 幾乎每年都出席悼念，他說：「我希望人們不會淡化（忘記）六四，我覺得這件事很重要...我會想為甚麼我們在澳洲可以享有民主，為甚麼他們（中國人、香港人）不能享有民主？」





另一位已移澳卅年的 William 已經參加過五次昆大的悼念活動，他形容新中國「在政制上停滯不前，現在甚至是開倒車。」「既然我們現在身處自由的社會......我們理應運用這些自由向極權的政府說不。」



與會者用燭光排出 8964 字樣 Credit: Vivian Cheng 第三年出席悼念晚會的台灣青年 Chao Chi 表示：「在我十六七歲的時候就已經關注台灣還是中國的政治局勢。」



我們不想像新疆、香港、西藏（的事情發生在我們身上）……我不想這樣的事情發生，我想要保留我們住的民族， 台灣青年 Chao Chi

而另一場在市中心舉辦的六四晚會亦吸引近 100 人參與，不少參與者都身穿黑衣，手捧白燭向八九事件表達悼念之情。



布里斯本市中心六四集會 Credit: HKIA Brisbane

香港「六四」成禁忌 晚會被禁

以往香港維多利亞公園會舉辦六四燭光晚會，惟2019年後因應疫情和《港區國安法》而不復再，而去年香港市民更看到六個空蕩蕩的球場，甚至無法在場上站立，甚或靠近。





第四個沒有燭光晚會的維園，換上由香港26個省級同鄉社團舉行「家鄉市集嘉年華」。進場人士需要在特定區域進行安檢，而未有人租用的維園球場，就被紅色膠板圍起。



