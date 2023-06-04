澳洲明年起將廢除一項「重要簽證」 11月將正式完結

要點： 工黨將從明年起取消當地僱員的簽證。

此舉對幫助澳洲人的阿富汗口譯員產生影響。

有超過 2000 名阿富汗當地參與僱員（LEE）的持有人和他們的家庭成員已前往澳洲。

艾巴尼斯政府正廢除一項重要簽證計劃，該簽證為澳洲工作的阿富汗人提供，包括為澳洲士兵提供翻譯支持。





但一位幫助阿富汗人逃離該國的軍事律師堅稱，在政府允許數百名之前被拒絕的人在此期間重新申請後，他現在對他的客戶「充滿信心」。





聯邦政府上周四（6月1日）宣佈，將從 2024 年 5 月起終止當地僱員簽證（LEE）計劃，申請將於11月結束。





此舉是由對該計劃的獨立審查建議的，該審查發現外交和貿易部以及國防部都沒有「適當的案件管理系統」。





審查發現，該計劃受到記錄不全、法律監督不足和部門間溝通延誤的困擾。



澳洲外長黃英賢。 Source: AAP / Lukas Coch 自2013年該計劃開始以來，1,422份LEE申請中只有159份得到了認證，而946份被發現不符合認證要求。





但政府表示，那些簽證申請被拒的人，包括在澳洲大使館和代表團工作的保安和阿富汗軍隊成員，將被允許在11月的截止日期前重新申請。





政府在一份聲明中表示：「在可能的情況下，將與來自這些群體的、以前被認定為不符合條件的申請人進行聯繫。」





幫助 LEE 申請人避難的軍事律師科洛梅茲（Glenn Kolomeitz）將這次審查描述為 「高超」，並表示這將允許大約400名以前被拒絕的阿富汗人及其家庭成員重新申請。





科洛梅茲博士指 11 月為最後期限，這意味著申請人將爭先恐後提交申請。





他向 SBS 新聞表示：「短期內會有很多事情要做。」





「我現在慢慢地相信，我們會完成這項工作。」





審查發現，在前聯合政府的領導下，LEE申請者們獲得簽證的方式並不一致，報存在不一致，並警告指，其對阿富汗承辦人的態度尤其不明確。





它警告說，該計劃的適用範圍過於狹窄，儘管承辦人和保安人員面臨特殊的威脅，但他們往往被排除在外。





科洛梅茲博士表示：「塔利班不會區分澳洲機構的僱員或承辦人。如果你為澳洲工作，他們就會殺了你。」





審查建議將以前不符合條件的保安人員加入該計劃。





在被拒絕的 946 名申請人中，有 216 人自稱是保安，其中 117 人已經在澳洲。





外交貿易部第一助理秘書沃爾特（Andrew Walter）堅持認為，「有理由期待 」每個有資格申請的人都有機會這樣做，而11月的最後期限為重新審查新的合格申請人提供了充足的時間。





沃爾特強調，任何無法在11月的截止日期前提出申請的人仍然能夠申請人道主義簽證。





截至5月，有超過16 萬（165,952）份來自阿富汗公民的人道主義簽證申請尚未完成處理。





沃爾特說：「如果他們確認自己是符合 LEE 簽證資格的人，你可以想像，內政部可能仍然會考慮優先考慮他們。」





但是，此舉對於被困在阿富汗的數目不詳的阿富汗翻譯來說是一個打擊，他們在塔利班統治下面臨著暴力報復的威脅。在2021年8月塔利班接管的高峰期，一些為澳洲工作的阿富汗人收到了澳洲政府部門的信件，稱他們被拒絕申請LEE簽證。





他們被告知要申請人道主義難民簽證，在接下來的18個月裡，申請名單將有近20萬人。





正如 SBS 新聞今年較早時報道，內政部表示，它將拒絕被困在阿富汗的人申請難民簽證。這是由於沒有安全審查所需的生物識別測試機制，使情況更加複雜。





這實際上意味著，一些有文件證明他們為澳洲工作的阿富汗盟友的申請依然可能會被拒絕。因為他們不能前往第三國，還有一些人對塔利班的邊境檢查感到擔心。



