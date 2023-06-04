【澳洲人遊峇里應有行為】印尼公佈峇里島新遊客行為準則

峇里省宣佈峇里島新的遊客行為準則，峇里島印度教大祭司納比（Ida Nabe）表示，希望有助改變該島遊客行為不端的情況。

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印尼公佈峇里島新的遊客行為準則。 Source: EPA / MADE NAGI/EPA

隨著峇里島旅遊業在疫情之後復甦，當地人表示他們的文化越來越不受尊重，當局正在為遊客引入新的指導方針。

峇里島印度教大祭司納比認為，大多數來的遊客並不完全了解峇里島的傳統和習俗。「 峇里島是獨一無二的，一個特殊的島嶼。我們必須堅持我們繼承的文化。」

峇里島遊客的新規定是甚麼？

為了改善印尼島上的遊客行為，當地政府正在採取預防措施，並發佈新的卡片，列出了「注意事項」，派發予地點的遊客。

該份指南敦促遊客衣著裝扮得體，在宗教場所舉止得體，並尊重峇里島人民的習俗和文化。

遊客也被警告不要攀爬神樹、亂扔垃圾、有攻擊性行為或拍攝不雅照片。

省長科斯特 (Wayan Koster) 表示，新措施是在到訪遊客發生一系列事件之後實行。

科斯特指出：「在峇里島，行為不當或採取不符合簽證規定的行為的外國遊客人數有所增加。」

他說： 「例如，一些遊客在參觀峇里島的聖地和旅遊景點時，著裝不夠端莊、合理和得體。」
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旅遊運營商施瓦布（ Adam Schwaab ）認為，這些規定主要是基於對當地文化的尊重。

他向 SBS 新聞指出：「如果看看實際的建議和規則本身，其中很多幾乎所有澳洲人都會做——這是關於文化敏感度（和）做正確的事。」

施瓦布表示： 「我認為許多澳洲人實際上會接受這些規則……總的來說，這些規則是件好事；它們並不過分繁重。」

峇里島的遊客做錯了甚麼？

5 月，一段德國遊客在一場文化表演中脫掉衣服的視頻廣為流傳，而據報，一名澳洲女子在開電單車時對警察大喊大叫後被驅逐出境。

雪梨大學亞洲研究系主任維克斯（Adrian Vickers）表示，一小部份遊客沒有遵守規則和協議。 這是極少數，但確實看到了真正不良行為的例子； 缺乏對規則的尊重……有人打架，遊客試圖按自己的意願行事。

維克斯說：「在寺廟儀式上，有人會試圖爬上神龕拍照或跨過一些供品等…這些都是非常冒犯的事情。」

僅今年到目前為止，峇里島官員就處理了 130 多宗驅逐出境案件，其中至少 6 人是澳洲人。

維克斯教授說，在疫情放緩旅行限制放寬後，峇里島遊客行為不端的現象已經浮出水面。

他說：「這是一種長期存在的趨勢的延續，民眾一直在談論自 1930 年代以來，遊客毀了峇里島。」

維克斯指出，在疫情爆發邊界限制後，目前旅遊業復甦，有助重新設定。

對於大祭司納比來說，新措施代表了幫助保護這個他珍視島嶼的機會。

他說： 「峇里島是人間天堂，大多數人來這裡不僅是為了看海灘和美麗的島嶼，還有跨越數千年的價值觀和文化…我想保持峇里島這樣。」
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Published 4 June 2023 3:50pm
By Rayane Tamer, Debora Groake, Jessica Bahr
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS