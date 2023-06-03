印度火車相撞意外可能與訊號失靈有關

初步調查顯示，意外成因可能信號失靈有關。當地鐵路部指，行駛中的列車本應在主線，但卻被信號指示駛向另一條軌道，結果與已經停在那裡的貨運列車相撞。



搜救人員不停地尋找生還者，意外至今造成最少800人受傷。 Source: AP / Rafiq Maqbool/AP 據當地政府官員透露，事發於當地時間周五，在印度東部奧迪沙邦 (Odisha) ，兩列客運火車相撞，造成最少800人受傷。這是印度近二十多來傷亡嚴重的火車意外。





印度總理莫迪到現場視察，並表示會提供一切可行援助。莫迪表示，政府是非常嚴肅處理這宗事故，並已下令徹調，任何人被發現有罪，將受到最嚴厲的懲罰，不會被寬恕。



印度總理莫迪到現場視察，並表示會提供一切可行援助並會徹查事件。 Credit: INDIA PRESS INFORMATION BUREAU / HANDOUT/EPA 意外發生在當地時間周五晚上七點，當時一列由加爾各答前往金奈的客運列車，駛至奧迪沙邦巴拉索爾地區時出軌，其後另一列列車駛至並相撞。





莫迪政府啟動高速列車項目，作為現代化鐵路網絡計劃的一部分，但有批評人指，政府升級老化基礎設施同時，在安全方面的設施不足。這次的事列車事故對莫迪改造鐵路的計劃無疑是一個打擊。

