六份一移民工人無最低工資 當局擬修例打擊無良僱主

工黨政府將改革法例，打擊向工人支付不足最低工資的僱主。

Migrant workers

當局指，有六份之一持有臨時簽證的工人被支付低於最低工資標準的薪酬。 Source: iStockphoto / Xiaoke Chen

聯邦政府預計將於下次國會會期提出法律改革，阻止企業向工人非法支付低於法定最低工資標準的薪酬。

新法例下，脅迫他人違反簽證條件將成為刑事罪；曾有剝削移民工人記錄的僱主，不得再聘請臨時移民；僱主違法行為的懲罰增加。當局還會審視現有的剝削舉報機制。

移民部長吉爾斯形容很多移民工人陷入「剝削危機」，有六份之一人被支付低於最低工資的薪酬。「移民被欠薪其實傷害了所有人，因為會拖低所有人的工資和條件。這改革就是幫他們發聲，針對做錯事的僱主。」

政府還考慮修改簽證法例來促進勞動力市場流動，包括三種擔保類型移民簽證，延長尋找新擔保僱主的時間，從60或90天增至180天。

其他措施包括：撥款5千萬元加強邊防署（ABF）執法；加強內政部與公平工作專員署的合作；就臨時移民舉報剝削的機制進行諮詢。

內政部長歐妮爾表示，工黨政府將會終結前任對企業剝削移民成風的漠不關心。「我們正就對系統性改變進行諮詢，確保澳洲工人和企業的利益。我們會採取必要措施，確保沒有來到這個國家的人被剝削。」
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Published 5 June 2023 10:44am
By Koma Cheng
Source: AAP
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