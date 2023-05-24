【工資剝削嚴重】報告指澳洲剝削移民勞工情況普遍 新移民被剝削可能性比長期居民高四成

另外，報告又分析了澳洲統計局（ABS）的數據顯示，發現有高達百分之 16 的移民的工資，比現時澳洲的最低工資標準$21.38.還要低。





報告亦指出，有多達 82,000 名持有臨時簽證的移民工人的工資都是過低。其中包括國際學生、有熟練技能的臨時居民、季節性工人、持假期工作簽證的人士和新西蘭公民。





報告的聯合作者威爾士（Trent Wiltshire） 表示，真實的數字可能比報告所指出的還要高得多，因為統計局在獲取的數據中，可能並沒有獲得其他對移民進行剝削的情況。





他說：『即使是採用最保守的估計，這也凸顯了問題的嚴重性。因為其（真實數字) 可能比這還要大。』





威爾士又指出， 經濟環境比以往更為艱難和移民數量的復甦緩慢亦增加了對移民進行剝削的情況。





另外亦加上利率飆升，預計經濟將會放緩，同時，明年的失業率預計亦會上升。威爾士認為，這也會給很多工人帶來壓力。同時，『我們亦可能會看到工資剝削的情況會再次開始上升。』





聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 早前亦承認，澳洲的移民系統根本上已經崩潰，同時，亦過度依賴臨時工人，她亦表示，需要更多資源來改善外國工人工資過低的問題。





該報告向工黨政府提出了 27項建議，包括通過改革簽證制度、例如是擴大臨時技術短缺的移民簽證，以及當持有臨時簽證的人士抵達澳洲時, 在他們的簽證上加入稅務號碼（tax file number ）。另外，報告亦建議加強當局執行法例保護移民工人以及改善他們追討工資的機制等。





研究亦發現，與從事相同工作且具有類似技能的長期居民相比，在過去五年抵達澳洲的移民工人被剋扣工資的可能性要高四成。而長期居民是指那些在澳洲出生和那些經已抵澳超過十年的人士。威爾士說：『因此，這意味著一系列因素正導致移民被剋扣工資的因素，並不是因為行業、技能和年齡因素。』





『我們認為是一些像歧視的事，亦可能是因為這些工人的資格在澳洲不被承認，人脈的網絡較弱，因此可以討價還價的能力亦較弱；以及臨時簽證的附帶簽證條款，都可能使移民更容易受到剝削。』





而移民的工資過低較為普遍的行業排首位的是農業和酒店業的人士，而金融服務業的人士受剝削的機會則是最低。





威爾士又說，研究亦發現，20 至 30 歲的人被剝削工資的可能性幾乎是 30 至 40 歲的人的六倍。





報告又批評當局對一些沒有給予工人最低工資的僱主並沒有受到法律制裁，並指出，工作場所監管機構公平工作申訴專員公署（ Fair Work Ombudsman）在 2021至22 年度僅對有關僱主罰款400 萬元。威爾士表示，專員公署應該每年公佈一份年報，詳細列出移民工人沒有獲得應有的薪金的資料。





因此，該報告建議政府需要加強公平工作申訴專員公署的權力和撥出更多資金給該機構，並將之改變成為一個新的「工作場所權利管理局」。來管理移民工作薪金的最高權力執行機構。究竟政府是否會接納有關建議，大家就要拭目以待嘞。詳情請收聽鄺美玲和陳渝童的報道。



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