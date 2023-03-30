逾半臨時移民曾遭剝削 工黨擬立法予公民同等保護

一項為期三年的審查指，在《公平工作法》是否適用於臨時移民工人（TMWs）的問題上存在「一定程度的混亂」。





工黨政府正考慮在法律中明確對臨時移民工人的保護，讓他們有權獲得與澳洲公民相同的工作權益保護。





勞資關係部長博克（Tony Burke）警告說，這個被高度剝削的群體往往對自己的工作權利知之甚少，而被報道臨時移民遭遇剝削的事件中，許多人往往擔心說出來或尋求賠償可能會令其失去工作甚至簽證。



博克表示，工黨即將提出的修例將使打擊剝削臨時移民的「重要一步」。





「很多時候，（他們的）弱勢被無良僱主利用。（但）由於這一變化，臨時移民工人將毫無疑問地擁有與其他澳洲人相同的權利和保護。」





工黨已承諾實施，從2019年初開始對臨時移民工人群體的三年審查中的所有22項建議。該審查發現，澳洲的工作場所有時強化了對移民工人權利的「常見誤解」。





「最普遍的誤解是，職場法律和條件未涵蓋移民工人。因此，許多移民工人沒有從公平工作調查專員公署（FWO）等官方渠道尋求資訊。」





博克表示，政府致力於建立一個「更公平、更公正」的制度。「臨時移民工人為我們的經濟和社會做出了重要貢獻，他們有權享受與公民和永久居民相同的職場權利和保護。」





移民工人中心（Migrant Workers Centre）本月發佈的一項調查發現，澳洲58%的臨時移民工人曾遭剋扣工資，方式主要為通過現金支付、不支付加班費和非法試工等，只有約四份之一的人能夠追回人工。



