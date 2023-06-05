新冠加強劑接種率停滯不前 研究表示這些「益處」應該強調

要點： 研究人員檢視了不同類型的新冠疫苗加強針推廣信息。

研究發現健康以外的益處，例如旅行和社交，是最有效的推廣方法。

疫苗加強針的接種率在澳洲停滯不前，強制和限制措施現已基本取消。

鑑於數百萬澳洲人到期而沒有接種新冠疫苗加強針，研究人員現已找到一種可行的方法來鼓勵更多人接種疫苗。





一項新的研究顯示，強調注射新冠疫苗加強劑在健康以外的益處，例如享受社交或家庭樂，可能更有說服力。





然而，有專家表示，疫苗的可及性和由醫療專業人員作出提醒亦可能是促進疫苗接種的關鍵。



研究結果

這項於 2021 年底進行的聯合研究檢視了有關疫苗的信息及其有效性。





研究招募了大約 450 人，以查看網上各種新冠疫苗加強針的信息 — 有些討論了個人健康益處、社區健康益處、應由個人主導「管理健康」以及接種疫苗的健康以外的益處。





研究人員在查看不同類型的信息後，對參與者接種疫苗信念和意圖作進一步調查，發現關於提倡健康以外益處的信息最為有效，而個人動力有關的信息似乎作用不大。



根據衛生部數據，數百萬澳洲人在過去六個月並無接種加強劑。 這項研究由雪梨大學、默多克兒童研究所、墨爾本大學、拉籌伯大學、國家免疫研究和監測中心攜手進行，結果於上周六發表。





報告的結論中寫道：「衛生當局應考慮強調接種疫苗除了預防嚴重疾病之外的更廣泛益處，以鼓勵接種新冠疫苗加強劑，以及對個人健康和社區健康的益處。」





「這些發現可以為溝通信息的制定和策略提供信息，以提高新冠疫苗加強針的接種率。」





不過亦有證據顯示，強調新冠疫苗加強針的健康益處和社區健康的信息可能會增加接種疫苗的意願。



有份參與的其中一名研究人員馬克斯 (Mathew Marques) 表示，雖然影響「在統計學上微不足道」，但健康以外的益處似乎有一定影響。





在拉籌伯大學 (La Trobe University) 擔任心理學高級講師的馬克斯博士說：「人們接種疫苗（的原因）很複雜。」





「但總的來說，這表明其中一些信息可能足以對某些人產生一點影響。」



在健康以外有甚麼益處？

調查中提到的接種疫苗有些關鍵的「健康以外」的益處是可以旅行、享用公共設施和社交環境。





在疫情期間，許多州、領地和國家實施了旅行限制，並規定要出示疫苗接種證明才能入境。





食肆、酒吧、戲院和商店等公共設施亦普遍有疫苗要求。





疫苗接種狀況也帶來了社會影響，有些人 — 尤其是那些有健康併發症的人 — 不願與任何未接種疫苗的人共處。



馬克斯博士說，雖然 2021 年的情況有別於今日，但了解人們接種疫苗的動機仍然很重要。





他說：「我們的研究針對的是一個指定期間，這當然不能和工作場所有疫苗注射的強制規定及公共衛生限制等時期同日而語。」





「但重要的是要考慮在社會的特定環境下發生的事情，以及可能採取的簡單手段，以鼓勵人接種疫苗和繼續接種疫苗。」



對新冠病的信息傳遞有甚麼影響？

雪梨大學公共衛生和社會學教授利斯克 (Julie Leask) 稱，研究往往顯示信息傳遞並非人們是否接種疫苗的主要因素。





她說反而獲得疫苗才是關鍵，許多澳洲人 — 例如偏遠社區的居民 — 根本是無法或不知道如何獲得疫苗。



根據最新的數據，65 歲以上的人當中有 61.9% 在過去六個月未曾注射過新冠加強劑，而今年有 45.9% 的人未曾接種過流感疫苗。 Source: SBS 她說：「單靠疫苗的信息，效果非常有限......你需要更多才能使人們接種疫苗。」





「雖然溝通非常重要 — 人們需要知道獲推薦接種某種疫苗 — 但如何溝通並不重要，重要的是你怎樣為所有人提供方便和可獲得的服務，包括那些不易獲得醫療保健服務的人。」





馬克斯博士亦同意，他指：「服務是否有提供、是否能夠獲得……有一大堆非個人因素。」





「獲得服務、讓人更容易獲得疫苗，並在信息傳遞中解釋這些方面，我認為是繼續推廣接種疫苗的重要方式。」





雖然有人認為公共信息傳遞可能並非最重要的疫苗接種因素，但利斯克教授指當局和醫療專業人員應該繼續教育公眾有關疫苗和加強劑的知識。





她指許多人不清楚應該接種哪種疫苗或加強劑。





她說：「如果辦公室已經有疫苗的醫療專業人員為他們提供，就更有可能促使他們接種……來自你信任的人的建議和鼓勵非常有力。」





「醫療專業人員應該檢查患者的疫苗接種狀況，如果他們屬於高危人士，就應該在疫苗到期時提出接種建議。 」





利斯克教授還建議檢查你可能需要接種哪些其他疫苗，尤其是在流感季節來臨之際。



