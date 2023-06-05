【亞洲安全峰會】中國防長拒與美方對話但會見澳洲代表

新加坡舉辦的亞洲安全峰會最後一天，副總理兼國防部長馬利士（Richard Marles）昨日（6月4日）與中國國防部長李尚福舉行會談。





馬利士在社交平台表示，「這次會面是穩定兩國關係的重要的另一步」。而北京此前明確拒絕美國提出舉行防長會晤的要求，而轉向和澳洲對話。





在上周五的揭幕晚宴上，李尚福僅和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）握手致意。後者在周六的主題演說中表示，握手不能代替避免軍事危機的對話。





「中華人民共和國繼續在國際領空，對合法飛行的美國和盟友軍機進行數量驚人的危險攔截。」





《衛報》引述一位與會人士稱，馬利士在和李尚福會面期間，也談及上述問題。他重申「澳洲致力於支持印太和平、穩定和安全」以及「確保本地區在空中和海上的安全及專業的接觸」的立場。





據報馬利士也藉這次會談，向中方提出了在華被囚的澳洲公民及人權問題。目前未知中方提出了哪些議題，馬利士向傳媒表示他不能披露會談的具體內容。





另外，馬利士此行也和美國、日本、烏克蘭等15個國家的國防部長會晤。總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）則發表了主題演說，敦促各國為亞太地區的和平、繁榮與穩定而努力，以外交手段防止中美衝突。





