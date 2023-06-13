【612四周年】在澳港人再聚強調「沒有忘記」 香港政府：反對及譴責

「6‧12」是香港「反送中」運動 4 周年，全球多個國家及澳洲六個港人團體將在主要城市舉行活動，由 6月9日（星期五）在布里斯本舉行的街站拉開序幕、在阿德雷德有「默站」式抗議、在坎培拉有電影放映會、在黃金海岸也有街站，在墨爾本有展覽、雪梨就有示威集會。



雪梨

澳港聯成員 Dennis Source: SBS 澳港聯成員 Dennis 指雖然參與的人數較往年少，但是人數從來都不是重點。「重要的是情感上的連結，告訴香港人，雖然我們身處海外，但仍然為著同一個目標同一個方向前進。」





SBS 中文分別採訪三月才移澳的首次參加者 Daisy 及已參加活動數次的陳先生。Daisy 指：「要來到澳洲，一個陌生的地方，才能擁有這些原本人民應該擁有的自由和權利。」





陳先生表示 612 是一個特別且決定性的一日: 「希望不論香港還是海外的手足都要撐著，光復香港的一天應該一定會到來。」



收聽節目 【612四周年】全澳集會如水再聚 播《願榮光》聲援香港政治犯 SBS Chinese 13/06/2023 04:26 Play

墨爾本

澳洲維港（VHKA）於維州州立圖書館外舉辦名為「The Disappeared」的街頭展覽以紀念 612，希望讓更多人了解在香港發生的事。







澳洲維港發言人潘麗貞（Jane Poon）向 SBS 中文表示：「海外港人團體會繼續發聲，在澳洲國會進行遊說，令國際社會知道香港的人權狀況。」





她強調：「海外港人應保持團結凝聚力量；建立一個連繫世界各地不同國家的香港人全球社區，從而發揮更大力量。」



任建峰（左）、 潘麗貞 Jane Poon（右） Source: SBS / Aaron Wan 澳籍香港前政治組織法政匯思召集人任建峰（Kevin Yam）亦有參與展覽。對於香港社會政黨單一化，任建峰表示香港政黨在關注市民福祉方面已受限。



在海外的香港人應盡量為香港發聲，在澳洲的香港人亦應多參與本地政黨及政治，才能讓重要的事被重視。 任建峰

阿德雷德

阿德雷德的「默站」式抗議由 Adelaide Stand With Hong Kong 主辦，6 月 12 日下午 2 時半開始在市中心 Rundle Mall 進行，約 40 人出席。





場地貼上多張介紹因政治在囚或待判人士的海報。



阿德雷德 612 活動展示海報。 Credit: Louis Ng 前香港立法會議員許智峯（Ted Hui）及阿德雷德市議員戴維斯（Henry Davis）亦有出席，表示對香港抗爭者的支持。戴維斯在演講時提及香港與不少國家一樣，為「自由」而戰，提及有時「唯一途徑是犧牲」。他亦誦讀出《願榮光歸香港》的歌詞，並強調背後反映的希望。



許智峯在演講時亦帶領群眾多次高呼「光復香港 」、「時代革命」及訴求「釋放政治犯」。他在接受 SBS 中文採訪時三度提到「沒有忘記」，強調海外的港人並無「忘記香港人當日所面對的一切」。



即使香港人流散於世界角落不同的地方，我們會繼續為香港的民主自由去奮鬥。 許智峯

他形容今次「在海外再次集結起來，係給全世界看到民主國家，我們的盟友們看到，我們（香港人）繼續有力量去影響著全世界，去為民主自由這價值發聲，去為香港發聲。」





數名接受 SBS 中文訪問的參加者：小熊、Endy 及 Janet 不約而同表示過了四年，他們仍然「未有忘記」，認為在囚的政治犯「並無做錯」，有責任為他們發聲，爭取港府能釋放他們。



坎培拉

澳洲首都香港協會（Australia Capital Hong Kong Association）於上周六（6月10日）聯同 ANU Film Group 於坎培拉 Kambri Cultural Centre 舉辦《因為愛 所以革命》電影放映會。



612 坎培拉電影放映會。 Credit: Claudia Ng 主辦機構成員 Claudia Ng 向 SBS 中文表示，「本會希望能藉此電影讓澳洲人更了解 4 年前香港反送中所發生的事情。 」



同時提醒香港不要忘記初心，繼續堅持同努力。 澳洲首都香港協會會員——Claudia Ng

是次放映活動約有 80 人出席，出席者不限港人，亦有台灣人與本地人，更有本地人在觀賞電影後向主辦單位表示「好震驚」，鼓勵他們繼續努力。



布里斯本

HKIA Brisbane 於 6月9日在布里斯本中心商務區 Kong George Square 舉辦了 612 四周年「毋忘初衷、要求釋放政治犯」街站，約二十多名義工參與。



HKIA Brisbane 6月9日在布里斯本街頭舉辦街站。 Credit: Ka I Ho 組織向途人派發宣傳單張，講解最近香港人權狀況及受中共打壓的情況，望能喚起國際社會對香港四十七人案的關注。



在街上向途人講解香港人權狀況 Credit: Ka I Ho 黃金海岸亦於 612 當日，由 HK Revolution Power 在 Southport Australia Fair Metro 附近的孔子雕像旁舉辦街站。舉辦者表示參加者不多，相信是歸因於周一的黃金海岸比較淡靜。



黃金海岸 612 活動 Credit: Alex 主辦機構成員 Alex Liu 向 SBS 中文表示：「在外國仍有港獨及本土派因為相近的政治理念，做緊政治工作。唔好因為成為『小眾』氣餒。」，他提醒「因為人唔夠多，個個更要出一分力。」



LISTEN TO 全球舉辦活動紀念 612 三周年 SBS Chinese 13/06/2022 06:32 Play

「特區政府反對及譴責任何境外組織或人士企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為，並嚴正敦促有關組織或人士必須尊重法治精神，立刻停止干預香港特區內部事務。」 香港政府聲明

反修例活動歌曲《願榮光歸香港》或成「禁歌」

在 2019 年民主抗議活動期間，成為示威者非官方「國歌」的《願榮光歸香港》，三度在大型場合中被誤作為香港「國歌」播放。





香港律政司司長於 6 月 5 日向高等法院申請對這首匿名創作歌曲的禁制令，香港政府聲稱，它侮辱了中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，並對國家和特區造成嚴重損害。





法院於 6 月 12 日開庭審理。





香港政府發言人表示由於案件的司法程序已展開，任何人均不宜對案件作任何評論。





但發言人指有關歌曲極可能會在違反《香港國安法》及《刑事罪行條例》等情況下繼續被肆意流傳，強調「言論自由並非絕對」，呼籲市民不應以身試法。





澳洲部份紀念集會有播出《願榮光歸香港》，不少在場與會人士亦有同唱。



