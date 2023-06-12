【針對人手不足行業】全澳18大學提供28項微證書課程

根據聯邦政府的展開政府首輪專上教育微證書試驗計劃（Microcredentials Pilot in Higher Education program），提供28項短期或微證書課程共有18間大學，會教授與僱主更相關技能。





微證書被認為是全球新趨勢，屬於規模較小的學分制課程，為進修人士提供與工作及專業，或一般興趣相關的短期獨立課程。





聯邦教育部在克萊爾（Jason Clare）在一份聲明表示，聯邦會撥款1,850萬元，展開政府首輪專上教育微證書試驗計劃（Microcredentials Pilot in Higher Education program）。





涉及的微證書課程，有鄉鎮區護士、核科學、無人機測繪，以及向學校教師提供愛因斯坦物理學，提供課程的大學包括皇家墨爾本理工大學（RMIT University）、拉籌伯大學（La Trobe University）、雪梨科技大學（University of Technology Sydney）、新南威爾士大學（University of New South Wales）和坎培拉大學（University of Canberra）等。





克萊爾表示，微證書可以幫助澳洲人提高技能和重新學習技能，為未來的工作做準備，而試驗計劃味著全澳更多的人可以獲得社會需要的領域技能，比如教學、護理和工程。



去年 10 月公佈的數據顯示，全澳技能短缺的職業數量，在 12 個月內幾乎增加一倍。





根據國家技能委員會（National Skills Commission）每年更新的技能優先列表，全國員工不足的職業有 286 項，而 2021 年為 153 個。





新列的職業包括牙醫、兒科醫生、一系列外科醫生、專業護士以及深切治療和急症醫學專家。





至少從 2021 年開始，全澳的大學一直在推動引入 專上教育供款計劃 HECS ( Higher Education Contribution Scheme) 式的聯邦貸款制度，涵蓋「微證書」課程，鼓勵國民通過短期課程提高技能及增值。



去年的就業和技能峰會也提出了這個問題，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 呼籲「工會、商業團體和幫助運營我們世界級職業教育和培訓VET業界，看看如何針對澳洲面臨的技能短缺,立即採取行動」。





全澳大學組織「澳洲大學聯會」（Universities Australia）行政總監傑克遜（Catriona Jackson）歡迎政府支持提供短期課程，在目前全澳逼切需要技術人員方面，加強大學發揮重要作用。





而澳洲國立大學(Australian National University)高等教育政策教授諾頓(Andrew Norton) 反對微證書獲政府提供貸款計劃。





諾頓去年已經在網上帖文說: 「政府的微課程政策，從未對問題的嚴重性或解決方案的潛在副作用，進行過充分的分析。」





他還將教育部長克萊爾星期日（6月11日）的聲明，描述為屬於「官僚決定應該資助的個別課程的不良趨勢的一部分」。









