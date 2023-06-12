【最怕入錯行】十大高薪職業及「最有錢途」大學專業公佈

稅務局（ATO）公佈全國收入最高的工作職位，醫療行業佔據了前十名中的四個。





「搵銀」最多的是外科醫生，全國只有4157人，平均年薪達到45萬7281元。排名第二的是麻醉師，人數更低至3479人，平均年薪為42萬6894元。





排第三的金融經紀被遠遠拋離，平均年薪為34萬1798元。第四指第六均為醫療行業，包括內科專家、精神病學家等，收入介乎25萬至33萬元。





礦業工程師、司法及法律專業人士、行政總裁及董事總經理、金融投資顧問經理躋身前十。其中行政總裁是從業人數最多的職業，全國共有22萬4015人。



對於年輕人而言，行業薪酬能否短期內提高，也是擇業的重要考慮。而對畢業生的調查結果數據顯示，不同專業的大學畢業生工作三年後，漲薪幅度差異巨大。





藥學專業的畢業起薪是最低的，但在離開大學僅三年後，他們的工資漲幅最高，達到3.7萬元。醫生、銀行家和律師在入行幾年後平均漲薪2.5萬元，使他們的年薪達致9萬元以上。





畢業三年後收入最高的是牙醫，年收入為10.8萬澳元，而醫科畢業生三年後的平均年薪為10.3萬元。在大學學習建築和土木工程的學生，三年可實現年入10萬。





相反，教師的加薪機會是大學畢業生中最低的。全國各地的小學和中學教師三年後獲得的工資漲幅最小，僅從6.8萬元增加到7.8萬元。



人口統計學家Simon Kuestenmacher表示，中學畢業生通常只是被告知要追隨自己的激情，但其實他們應了解自己選擇的專業可能令其終身收入不高。





「我希望年輕人能有一個現實的認識，對現實有一個誠實的了解，了解有哪些工作機會以及它們的薪資狀況。」





他表示，許多行業的工作在早期階段都比較繁瑣，年輕人入職一段時間後，感覺職位沒有達到自己的期望，而這是「導致不幸的原因」，那些選擇了低薪職業的年輕人將難以負擔起住房。





雖然今年高等教育助學貸款（HECS）的債務額增長達7%，但他認為政府投資教育總是值得的，因為受過教育的勞動力平均獲得更高的收入。





不過也有例外。房地產中介公司Ray White的經紀平均年薪為16.9萬元，一些業績優異的人員，年收入超過400萬元。



