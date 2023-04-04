【即睇】十大最賺錢行業未必要大學資格？

據《澳洲金融評論報》的報道，一些像 ChatGPT 之類的新人工智能技術令一些像「即時工程師」（Prompt engineers）的工作越來越受重視，而這些工程師的工作主要是幫助人工智能工具操作得更好及培訓這些人工智能工具與人類之間進行的互動， 而這些工程師每年可賺取超過 $500,000 元, 同時，亦未必需要大學學位。





另外 10 個並不一定需要大學學位的高薪工作包括：





10. 信息安全分析師（Information security analysts）





排第 10 位的是信息安全分析師。他們的工作包括幫助公司防止網絡攻擊並確保公司資產整體獲得保護，他們的年薪大約為 $100,400 元。





而他們可能只需要這方面的文憑或證書，有些事可能連這些資格亦並不需要。





9. 特別住宿及款待經理





特別住宿經理可以是一些負責住宿加早餐旅館（B＆B）的管理人員、退休村經理、背囊客及旅館經理或賭場值班經理。





他們預計年薪可達約$104,080 元。





8.軟件開發人員





排名第八的是軟件開發人員。





從事該行業而沒有大學學位的人士的年薪預計約為$ 104,100 元。





其中包括分析程序員、開發程序員、軟件工程師和軟件測試員。





7. 資訊及通訊技術 (ICT) 系統分析師





從事該行業的人士每年可賺取約 $120,000元，主要負責擔任電腦行業業務顧問及業務系統分析師等職位。





6.市場推銷經理





大家可能會驚訝在這個行業工作的人士並不一定需要學士學位，但由於一些 與電腦行業有關的工作，例如是數碼市場推銷經理要面對不斷創新的環境下，有時學位課程也無法追得上實際的工作環境。





公關經理、市場研究經理和傳播業經理每年年薪可達$ 133,000 元。



5. 人力資源經理





他們的工作主要是聘任工作人員、解決公司內部糾紛和有關工作場所的關係等。





人力資源經理通常年薪可以超過$140,000元。





4. 行政總裁及董事總經理





值得注意的是，許多在這些高級職位上工作的人都擁有學士和碩士學位，但可能兩者都沒有的大有人在。





一個組織的最高層經理的年薪中位數為$ 155,000 元 - 但當然亦有許多人的薪水比這個還要高。





3 . 電腦資訊行業（ICT）推銷專業人士





這些專業人員擔任的工作職位包括客戶經理、業務開發經理和銷售代表等。





從事這個行業的人士年薪約為$157,000 元。





2. 化工、天然氣、汽油和發電廠運營商





這些人士的工作包括控制及維護機器以及進行化學測試。





雖然這些職位的人士需要數年的經驗，才能達到平均年薪$168,000 元的水平，但一般來說並不需要任何學位。





1 . 電腦資訊行業（ICT）經理





位居榜首的是電腦資訊行業經理，他們無需獲得任何學位都可以有平均年薪達$170,900元。





他們的工作職位包括首席電腦資訊員、電腦資訊項目經理、電腦資訊開發經理和網絡經理。





雖然許多從事這方面工作的經理確實擁有大學學位，但這並非是你入行時的先決條件， 你往往可以逐步晉升以達致這些職位。





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