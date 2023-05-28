租金佔收入比例達9年最高 四份一家庭半數開支用於交租

數據顯示，家庭收入用於交租的比例達到9年來的最高水平。專家指，所有收入群體都已感受到了租金壓力。

An aerial view of houses located in the New South Wales suburb of Balmoral.

出租物業空置率低至1.1%，遠低於過去10年平均水平的3%。 Source: AAP / Sam Mooy

澳新銀行（ANZ）及房地產分析公司CoreLogic的最新數據顯示，隨著物業租金持續上漲，澳洲人用於交租的開支已超過收入的三成，達到2014年以來最高。

兩個機構公同發表的報告指，目前租金所佔的比例，達到家庭收入中位數的30.8%，對於倒數25%的低收入家庭而言，租金佔比更高達51.6%。

數據證明在「30/40」定律下，住房壓力愈加鞏固——「30/40」定律即收入最低的四成人，有三成的收入要用來應對住房開支。

儘管中低收入者之間在住房可負擔程度上一直有很大差別，但報告發現，這個差距正在拉大，貧困家庭收租金攀升的打擊更大。
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CoreLogic研究總監歐文（Eliza Owen）表示，租務市場的高需求是由一些「不尋常的改變」造成，包括人均擁有物業減少、海外移民人數劇增等。

投資環境不佳，也令新出租物業的流動性放緩。「租金暴漲、央行加息、建築行業壓力都降低了住房競爭。」

她此前預測投資物業借貸恢復可增加出租物業供應
，從而降低租金，但她強調這過程需要時間。

數據顯示，目前澳洲的出租物業空置率為1.1%，遠低於過去10年平均水平的3%；新放租物業的數量也低於平均數字。

澳新銀行的高級經濟學家Felicity Emmett表示，經濟前景不明朗也影響物業買賣市場，令更多人暫時租屋觀望。「社會房屋減少，無論哪個收入群體都能感受到租金壓力。」
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Published 29 May 2023 9:21am
By Koma Cheng
Source: AAP
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Australia