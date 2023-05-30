【秘密武器？】俄羅斯「間諜白鯨」再現蹤影

要點 一頭白鯨戴著印有「聖彼得堡裝備」字樣的肩帶，據稱是由俄羅斯海軍訓練

「間諜白鯨」目前出現在瑞典海岸

海洋生物學家仍未清楚白鯨加速游至瑞典的原因

挪威沿岸於2019年曾經出現一頭身上戴著肩帶的「間諜白鯨」。當時引發外界的熱議，更猜測其是否為俄羅斯海軍訓練的間諜。





近日，一直追蹤牠的組織表示，這頭白鯨目前出現在瑞典海岸。





這頭白鯨最初在挪威的極北部芬馬克地區（Finnmark）被發現，花了超過三年的時間緩慢地沿著挪威海岸的上半部分移動，然後在最近幾個月突然加速穿過下半部分並到達瑞典。





本月28號，有民眾在瑞典西南部海岸的亨內博斯特蘭德（Hunnebostrand）地區發現牠的蹤影。





OneWhale組織的海洋生物學家斯特蘭德（Sebastian Strand）告訴法新社：「我們不知道牠為什麼現在加速得這麼快，尤其是牠正在非常快速地遠離自己的自然環境。」





他說：「這可能是荷爾蒙驅使牠尋找伴侶。或者可能是孤獨感，因為白鯨是非常群居的物種，牠可能正在尋找其他白鯨。」



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據信這隻白鯨年齡為13-14歲，特蘭德表示這隻白鯨「正處於荷爾蒙分泌極高的年齡」。





然而，最近的白鯨族群位於挪威極北部的斯瓦爾巴群島（Svalbard）。





相信自2019年4月抵達挪威以來，這頭白鯨再沒有見過其他同伴。





挪威人將其暱稱為「Hvaldimir」—這是對挪威語中「鯨魚」一詞（hval）的雙關語，也是對其與俄羅斯的聯繫的影射。





當牠首次出現在挪威的北極地區時，挪威漁業總局的海洋生物學家拆除了其身上固定的人造肩帶。





當時總局官員表示肩帶上有一個運動相機的支架，並印有「聖彼得堡裝備」（Equipment St. Petersburg）字樣的塑料扣環。





挪威漁業總局的官員表示，Hvaldimir可能此一個圈養場所逃脫，並且可能曾經接受俄羅斯海軍的訓練，因為牠似乎很習慣人類。





莫斯科當局從未對「俄羅斯白鯨間諜」的猜測發表任何官方回應。





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巴倫支海（Barents Sea）是一個戰略地緣政治區域，西方和俄羅斯的潛艇活動在此受到監控。





它也是通往北方航線的門戶，可以縮短大西洋和太平洋之間的航程。





特蘭德表示，Hvaldimir近年來的健康狀況「似乎非常良好」，在挪威的鮭魚養殖場下覓食野生魚類。





可是他的組織對Hvaldimir在瑞典找到食物的能力感到擔憂，並已經觀察到一些體重減輕的現象。





白鯨可以長到六米長，壽命在40到60歲之間，通常棲息在格陵蘭（Greenland）、挪威北部（northern Norway）和俄羅斯（Russia）周圍的冰冷水域。





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