向原住民及其文化致敬：廣東話版本

「向原住民及其文化致敬」 (Acknowledgement of Country) 一般會在演說及會議等公眾或私人場合開始前進行,旨在承認該活動舉行地點的傳統土地擁有人。





SBS Audio 不同語言的電台節目會在節目開始前,以該種語言讀出「向原住民及其文化致敬」。





此舉是為承認原住民及托勒斯海峽島民與土地的聯繫、向過去或現在的原住民長老致敬,同時亦承認澳洲是一個主權從未被割讓過的土地。





「向原住民及其文化致敬」並未有指定說法,同時任何人都可以宣讀。





「歡迎到訪原住民土地」的儀式 (Welcome to Country) 則是由傳統土地擁有人或獲傳統土地擁有人授權的原住民及托勒斯海峽島民進行,以示歡迎訪客到訪他們的土地。





以下是「向原住民及其文化致敬」的例子:



我們向天地和河流的傳統擁有人致意,並向過去和現在的長老致敬。我們向世上最悠久持續的文化致敬。

(We would like to acknowledge the Traditional Owners of the lands, skies and waterways, and pay our respects to Elders past and present. We pay our respects to the world’s oldest continuing culture.)



你可以查閱所在地區市議會或州及領地政府的網頁,或與當地原住民組織聯絡,以認識當地的傳統土地擁有人。