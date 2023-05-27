【好消息！】人工智能只花個半小時成功發現抗超級細菌抗生素

根據周四發表在科學雜誌《自然化學生物學》（ Nature Chemical Biology）上的一項研究指，來自麥克馬斯特大學（McMaster University）和麻省理工大學（MIT）的一組科學家發現了一種新的抗生素，可用於殺死經常在醫院發現的致命超級細菌。





這種超級細菌名為「鮑氏不動桿菌」或「鮑曼不動桿菌」（Acinetobacter baumannii）是被世界衛生組織列為對人類健康構成「最大威脅」的細菌家族。根據世界衛生組織的說法，這種細菌具有內在能力， 能夠尋找新方法抵抗治療，並且可以傳遞使其他細菌也產生耐藥性的遺傳物質。





這種細菌對醫院、養老院和需要使用呼吸機和血液導管的病人及手術後有開放性傷口的患者構成威脅。同時， 這種細菌可以在環境表面和共用設備上存活很長時間，並且可以透過受污染的手傳播。 除了血液感染外，鮑曼不動桿菌還會引起泌尿道和肺部感染。





根據美國疾控及預防中心表示，這種細菌還可以生活在患者體內，而不會引起感染或症狀。





研究人員表示，他們今次的實驗是令一些老鼠感染了這種威脅性極高的耐藥性細菌，然後再在老鼠的皮膚上使用這種新的抗生素，發現這種新的抗生素能控制細菌的生長，顯示該方法可用於製造專門對付其他耐藥病原體的抗生素。





研究人員還針對 41 種對抗生素產生不同耐藥性的鮑氏不動桿菌菌株進行了測試， 發現該藥物對所有這些菌株都有療效，但在患者可以正式使用前， 仍需對該藥進一步進行改進和進行人體臨床測試。





根據研究人員表示，他們是使用一種稱為高通量藥物篩選的技術在實驗室培植鮑氏不動桿菌，並花費數星期將這些細菌落暴露於超過 7,500種藥物和藥物的活性成分， 他們發現了 480 種化合物是可以阻止細菌的生長。 之後，他們將有關資料輸入電腦並用它來訓練使用人工智能算法，結果研究人員識別出一種新的抗菌化合物，並將之其命名為 abaucin。





有份負責該項研究的麥克馬斯特大學研究生 Gary Liu 說：『我們有一大堆數據告訴我們哪些化學物質能夠殺死那些細菌又或者有那些不能。 我的工作便是訓練這個模型告訴我們那個新的分子是具有抗菌性。』





當他們訓練了人工智能模型後，該模型一共分析了 接近6,700 種以前從未接觸過的化合物。而分析只需要花一個半小時，最終產生了數百種化合物，其中 240 種之後在實驗室進行測試， 最終發現了九種潛在的抗生素，包括 abaucin。





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