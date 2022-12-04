艾巴尼斯：不要過分解讀後排議員出訪台灣

這個由工黨政府後排議員和兩黨聯盟議員組成的代表團，是自 2019 年以來第一個訪問台灣的代表團。





今次這個探訪由自由黨議員 Scott Buchholz 籌劃，參與的包括澳洲前副總理載斯、工黨議員 Meryl Swanson 及 Libby Coker。





行程包括會見台灣總統蔡英文和外交部長吳釗燮。





此行正值澳洲正著手修復與中國的關係。總理艾巴尼斯上個月才於 G20 峰會期間會見了中國國家主席習近平。





艾巴尼斯表示，該代表團並非官方代表團，也不是工黨率領的，反而用後排議員代表團來得更為貼切。他說，這並不表示澳洲在台灣問題上的立場有任何轉變。





艾巴尼斯指出，在過去一段很長的時間，澳洲後排議員都出訪過台灣，這只不過是另一次訪問。而呢個並非政府官式訪問。他表示，在涉及中國問題以及支持台灣現狀時，澳洲執政及在野兩大黨派都是立場一致。





澳洲奉行一個中國政策，即承認中國「關於台灣是中國領土」這個立場。該政策意味著澳洲在外交上不承認台灣為一個國家，但就會同它保持非官方接觸，以促進經濟、貿易和文化。





