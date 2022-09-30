【湘鄂佳餚】中式糯米珍珠球

糯米珍珠球是一道特定場合才會見到中式菜餚，通常會在湖南、湖北地區的宴會和團年飯見到。





而自家製作珍珠球的關鍵，在於如何做出「毛茸茸」的效果。首先要將米粒浸泡、瀝乾，將肉丸包入其中，蒸的時候米粒便會膨脹，稍微離開肉丸，從而產生蓬鬆效果。



材料較多，但只需要混合攪勻。 Source: SBS

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4人份中式糯米珍珠球製作步驟

材料：

糯米1杯，免治豬肉500克，馬蹄6粒（切碎），香菇4隻（浸泡、去蒂、切碎），香蔥5條（只要白色莖部，切碎）



調味料：

薑蓉3茶匙，清水2湯匙，白胡椒半茶匙，雞粉1茶匙，麻油2茶匙，鹽1茶匙，豉油1湯匙，糖半茶匙，紹興酒2湯匙，粟米粉2茶匙



做法：

預先浸泡生糯米約兩小時。 將上述所有的材料和調味料（除了糯米）混合攪勻成肉丸餡料，用手反覆搓壓以增加彈性。完成後放置30分鐘。 把糯米隔水瀝乾，放在碗裡，然後一次用大約1湯匙的肉丸在米中滾動，令其均勻裹上米粒。 用大塊的椰菜葉或布鋪在蒸鍋上，將肉丸均勻放在上面蒸約15至20分鐘，便可享用。

注：



長或短糯米均可。 糯米至少要浸泡半小時。 如果蒸鍋不夠大或是單層，可能需要分開兩次蒸。

粒粒珍珠球真係好趣緻！ Source: SBS