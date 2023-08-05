網紅「大手筆瘋狂送禮」惹騷亂 警拘捕多人

要點 21 歲的塞納特（Cenat），於2022年被評選為「年度直播主」。

於周五，塞納特表示將會送出 PS 5 遊戲機及其他禮品。

警方表示可能對他提控，包括煽動暴亂。

周五（8月4日），一名在直播平台 Twitch 坐擁 650 萬粉絲的直播網紅塞納特（Kai Cenat）宣佈會在當時時間下午四時在紐約市聯合廣場「送禮」，吸引大批民眾在聯合廣及附近街道聚集。





場面混亂，警方難以控制，有些粉絲甚至向警察投擲物品，導致警察受傷。



這次活動由塞納特宣傳，他以在遊戲網站Twitch的直播和YouTube視頻而聞名。





他之前已經在他的社交平台 Instagram 上宣佈會在曼哈頓公園舉行的「大贈送」活動。



在活動開始之前，新聞直升機的畫面已經拍攝到民眾亂扔瓶子和椅子，攀爬地鐵入口的屋頂，站在車頂上，並使用滅火器。





紐約市警察局的最高階級制服警官在活動開始之前，新聞直升機的畫面顯示人們亂丟瓶子和椅子，攀爬地鐵入口的屋頂，站在車頂上，並使用滅火器。





紐約市警察局的最高階級制服警官馬德雷（Jeffrey Maddrey）向記者表示，警方正在盤問塞納特，並可能對他提出指控，包括煽動暴亂。



在2023年8月4日星期五，網紅塞納特在紐約聯合廣場附近被帶上警車。 Source: AAP / AP 馬德雷表示被逮捕的總人數尚未不清楚，但有報道指被捕人數達 65 人 ，包括30名青少年。





在是次騷動中，數名警官和參加者受傷；馬德雷亦表示自己也被物體擊中。





他在新聞發佈會上表示：「公園內內的部分人士開始對警察和公眾進行暴力行為。」



據報道，由於一群人在公園引發混亂，網紅已被警方拘留，並導致多人被逮捕。 Source: Getty / Alexi J. Rosenfeld 馬德雷表示有警員遭到攻擊，「被擠壓，被推擠。」





在場亦有人放炮仗，而其他人則揮舞來自於建築工地的工具。目前尚未清楚是甚麼事引發了這場混亂，騷亂持續近三小時結束。



送禮活動引起了大規模混亂。 Source: Getty / Alexi J. Rosenfeld 在周四( 8月3日）發佈的視頻中，塞納特向他的支持者表示，贈品活動將包括電腦和Playstation 5遊戲機。



