總理到訪西澳視察洪水災情 承諾為災民提供一切支援

要點 當局用飛機運載食物和補給用品到被洪水圍困的城鎮。

數百名逃離受洪水圍困地區的居民仍在等待回家。

隨著早前熱帶氣旋艾莉減弱，當地居民減低對北領地將面臨洪水威脅的擔憂。

西澳偏遠地區Kimberley和北領地地區受洪水影響的災民，將可透過聯邦政府及西澳政府提供的一籃子計劃，獲得救災津貼和其他支援。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）正在西澳偏遠地區 Kimberley 的視察災情，看看這個地區受百年一遇的洪水所造成的破壞。





西澳沙漠小鎮 Fitzroy Crossing 的善後工作已經開始，這裡首當其衝，而洪水正向西蔓延。





數百名逃離該地區的居民仍在等待回家。



滿載食物和補給用品的飛機，正在空運到這個被洪水圍困的城鎮，當局希望可以加快令這地區的災民盡快重返家園。





艾巴尼斯宣佈，為西澳的Derby West Kimberley、Broome、Wyndham East Kimberley和霍Halls Creek，以及北領地受洪水影響的Victoria Daly地區的災民，提供由聯邦政府及西澳政府共同撥款的災後補助津貼。





這筆津貼將用作緊急援助、臨時生活費用、更換基本家居用品、房屋維修以及個人和財務諮詢。





艾巴尼斯表示，聯邦政府將為西澳災民提供一切支援，以應對「前所未有」的洪災。





他說：「我們已經部署飛機協助疏散和運輸重要物資，並將在現在、及待洪水退去後的一段很長時間內，繼續為災民提供支援。」



Derby 及 West Kimberley Shire 鎮長海雷瓦（Geoff Haerewa）表示，緊急服務部和義工組織現在已經掌握洪水的情況，但數百名疏散居民，目前被迫在臨時收容所，例如社區中心。





海雷瓦說：「那裡沒有空調，我們沒有廁所和廚房等設施，來應付這種那麼大規模的危機。」





他呼籲政府撥款建立適合的收容所、修建抗洪道路和基礎設施，以保護社區免受未來災害的影響。





聯邦反對黨自由黨副黨魁利蘇珊（Sussan Ley）亦表示，政府需要重點關注受洪水和其他自然災害影響後社區的重建工作。





Kimberley 其他幾個社區，預計今天稍後會出現洪水高峰，因為貫穿該地區的 Fitzroy River，在某些地區的河水水位上升了 50 公里。





另外，隨著早前熱帶氣旋艾莉減弱，北領地原本預期昨天會面臨更多洪水的擔心，目前有所抒緩。



而在週日上午，當局取消了對北領地偏遠地區Simpson、Lasseter和Tanami的惡劣天氣警告。





隨著艾莉在西澳造成嚴重破壞後，移向北領地，令該地區居民一直為嚴陣以待。



