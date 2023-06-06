【蘋果用戶注意】蘋果更新及增加多項手機私隱功能 邊樣幫到你？

另外，該公司亦推出了一些像即時語音信箱（Live Voicemail）、Check In 和 NameDrop等新的保安功能。





蘋果表示，這些新功能體現了該公司堅信隱私是一項基本人權，而要維持隱私 必須建立在強大的保安基礎之上。





同時， 他們亦指出，新的私隱保安功能將令用戶能夠更有效地控制他們的私人數據資料。





究竟在新的蘋果手機（iPhone）在軟件更新上有些甚麼變化以及如何影響用戶呢？





根據蘋果表示，新的改變包括對瀏覽 Safari 的隱私、通訊安全和鎖定模式進行重大更新，以及對應用程式的隱私進行改進。





首先，新的改變中的其中一項改變是讓用戶可以使用實時語音信箱。當有人來電並開始留言時，用戶將看到來電者的實時留言的文字版本。





如果用戶想接來電者的電話，他們將可以隨時接聽。





另外，到達記錄（Check In）可以容許用戶讓朋友或家人知道他們已經安全抵達他們要前往的目的地。





用戶一旦開啟使用這個功能後， 當用戶到達預定的目的地時，該功能將自動檢測，並通過訊息通知用戶所選定要通知的人士。





用戶可以隨時結束這個功能，而通過這個功能發送的是端到端加密的訊息。





另外，新的名字分享（NameDrop）功能讓用戶選擇將他們的蘋果手機靠近另一部他們目標收件人的蘋果手機，以便他們可以共享他們手機中的姓名聯絡資料。





為了遵守蘋果的隱私承諾，用戶亦可以選擇他們想不想分享一些具體的聯繫資料。





新的 Safari 更新亦提供了更好的保護功能，防止用戶在瀏覽網絡時的跟踪器以及防止有其他人可以進入其手機設備。





與此同時，蘋果公司亦公開發售最新的 3D Apple Vision Pro 。它是一款適合在任何環境中佩戴的免提頭套耳機，讓用戶可以同時間清晰地看到周圍的環境之外，亦可以看到用戶正在使用的應用程式和 3D的虛擬窗口。





