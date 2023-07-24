一文看清人生不同階段需要的睡眠時間

如果你感覺自己沒有得到足夠的睡眠，很可能是事實。





根據發表在經過業界評審的《澳洲和新西蘭公共衛生期刊》（Australian and New Zealand Journal of Public Health）的最新研究發現，多達四分之一的澳洲年輕人對他們的睡眠感到不滿意。





該研究涉及超過1,200名年齡為22歲的年輕成年人，調查基於睡眠時長、入睡速度、滿意度和規律性等因素評估睡眠質量。





約30％的人表示他們每晚睡眠少於7至9小時，18％的人需要超過30分鐘才能入睡。





他們的分析發現，睡眠質量差會導致在白天警覺的能力下降。





自我評估為睡眠滿意度低，亦是心理和身體健康較差的一個強力指標。





公共衛生協會（Public Health Association of Australia）行政總裁斯萊文（Terry Slevin）表示，這項研究的發現對公共衛生領域的政策制定者有重大影響。





他向SBS新聞表示「越來越多的證據表明，睡眠是一個重要的公共衛生問題。」





「要擁有良好的睡眠質量、足夠的睡眠也日益成為一個公共衛生挑戰，他指需要進行更多工作，幫助大眾以一致的方式解決這個問題。但這並不僅僅是年輕人會感到疲倦的問題。」



最近的另一項研究發現，所有年齡階段的澳洲人中，有三分之一的人因為生活成本危機而睡眠不足。





不同人在生命中不同階段對睡眠的需求有巨大的差異。



This is how your sleep needs change with age, according to the US-based National Sleep Foundation. Source: SBS / Kenneth Macleod

你需要多少睡眠呢？

澳洲睡眠健康基金會（Sleep Health Foundation）是一個關注健康睡眠的慈善機構，他們根據美國國家睡眠基金會的專家小組報告提出一些建議。





0至3個月的新生兒需要很多睡眠，推薦每天約14至17小時。





對於4至11個月的嬰兒，睡眠需求下降至約12至15小時。





一歲至兩歲的幼兒應該有11至14小時的睡眠，並且建議有午睡時間。





基金會表示，兒童到3至5歲之間需要在白天睡覺是正常的，但如果他們在這個年齡段後經常想睡覺，可能晚上的睡眠不夠。





6歲至13歲的兒童應該睡9至11小時。



Self-reported low sleep satisfaction was a strong indicator for lower mental and physical health. Credit: Unsplash/Jamie Street 對於14至17歲的青少年，晚睡早起是正常的，建議睡8至10小時。





18歲後，每晚應該睡7至9小時，直到65歲。





老年人實際上需要較少的睡眠，每晚約7至8小時。





也有例外的情況，如孕婦、殘疾人和慢性病患者，還有劇烈運動的人，可能額外需要更多睡眠，。





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