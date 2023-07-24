一文看清人生不同階段需要的睡眠時間

如果你感覺自己沒有得到足夠的睡眠，很可能是事實。
根據發表在經過業界評審的《澳洲和新西蘭公共衛生期刊》（Australian and New Zealand Journal of Public Health）的最新研究發現，多達四分之一的澳洲年輕人對他們的睡眠感到不滿意。
該研究涉及超過1,200名年齡為22歲的年輕成年人，調查基於睡眠時長、入睡速度、滿意度和規律性等因素評估睡眠質量。
約30％的人表示他們每晚睡眠少於7至9小時，18％的人需要超過30分鐘才能入睡。
他們的分析發現，睡眠質量差會導致在白天警覺的能力下降。
自我評估為睡眠滿意度低，亦是心理和身體健康較差的一個強力指標。
公共衛生協會（Public Health Association of Australia）行政總裁斯萊文（Terry Slevin）表示，這項研究的發現對公共衛生領域的政策制定者有重大影響。
他向SBS新聞表示「越來越多的證據表明，睡眠是一個重要的公共衛生問題。」
「要擁有良好的睡眠質量、足夠的睡眠也日益成為一個公共衛生挑戰，他指需要進行更多工作，幫助大眾以一致的方式解決這個問題。但這並不僅僅是年輕人會感到疲倦的問題。」
最近的另一項研究發現，所有年齡階段的澳洲人中，有三分之一的人因為生活成本危機而睡眠不足。
不同人在生命中不同階段對睡眠的需求有巨大的差異。
This is how your sleep needs change with age, according to the US-based National Sleep Foundation. Source: SBS / Kenneth Macleod
你需要多少睡眠呢？
澳洲睡眠健康基金會（Sleep Health Foundation）是一個關注健康睡眠的慈善機構，他們根據美國國家睡眠基金會的專家小組報告提出一些建議。
0至3個月的新生兒需要很多睡眠，推薦每天約14至17小時。
對於4至11個月的嬰兒，睡眠需求下降至約12至15小時。
一歲至兩歲的幼兒應該有11至14小時的睡眠，並且建議有午睡時間。
基金會表示，兒童到3至5歲之間需要在白天睡覺是正常的，但如果他們在這個年齡段後經常想睡覺，可能晚上的睡眠不夠。
6歲至13歲的兒童應該睡9至11小時。
對於14至17歲的青少年，晚睡早起是正常的，建議睡8至10小時。
Self-reported low sleep satisfaction was a strong indicator for lower mental and physical health. Credit: Unsplash/Jamie Street
18歲後，每晚應該睡7至9小時，直到65歲。
老年人實際上需要較少的睡眠，每晚約7至8小時。
也有例外的情況，如孕婦、殘疾人和慢性病患者，還有劇烈運動的人，可能額外需要更多睡眠，。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。