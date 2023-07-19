澳首個針對年青人睡眠質素調查 ¼人不滿意

25歲的科爾曼從二十幾歲初開始就一直有睡眠問題。





他正在攻讀研究生學位之間，同時亦在墨爾本的餐飲業工作。





他承認，因為要晚間工作，而上學時間卻在早上，因此難以培養良好的睡眠習慣。





科爾曼表示，他要聽著播客、電視節目或電影入睡，而他覺得這會干擾他睡眠週期，他又指他有一個很差的習慣，就是會設置很多鬧鐘，因為他很怕不能按時醒來，但其實這會大大影響他睡眠的最後四十五分鐘至一小時。他形容自己幾乎是下意識地拿起手機並打開，然後迷迷糊糊地出去喝咖啡。





發表在《澳洲和新西蘭公共衛生期刊》（Australian and New Zealand Journal of Public Health）上的研究發現，多達四分之一的澳洲年輕人對他們的睡眠質素不滿意。





研究涉及超過1200名年齡為22歲的年輕成年人，該研究根據多個因素來評估睡眠質量，包括睡眠時間、入睡速度、滿意度和規律性。





百分之三十的人表示每晚睡眠少於7至9個小時，百分之十八的人需要超過三十分鐘才可入睡。





他們的分析發現，睡眠不佳會導致白天警覺度下降等連鎖反應。





自我評估為睡眠滿意度低，亦是心理和身體健康較差的一個強力指標。





《澳洲和新西蘭公共衛生期刊》由公共衛生協會（Public Health Association of Australia）出版，協會行政總裁斯萊文（Terry Slevin）表示，這項研究的發現對公共衛生領域的政策制定者有重大影響。





斯萊文表示，越來越多的證據表明，睡眠是一個重要的公共衛生問題，就像大家非常清楚健康的飲食是有益，定期運動對身體有益一樣，要擁有良好的睡眠質量、足夠的睡眠也日益成為一個公共衛生挑戰，他指需要進行更多工作，幫助大眾以一致的方式解決這個問題。





該研究沒有調查其他年齡層，並未指出睡眠不良是否不成比例地影響年輕澳洲人。





弗林德斯大學（Flinders University）呼吸和睡眠醫學教授亞當斯(Robert Adams)並沒有參與是次研究，但他指，其他研究表明，影響所有澳洲人睡眠的因素對年輕人的影響可能更大。





亞當斯表示，對年輕成年人而言，重要的是能夠有足夠的時間進行充足的睡眠，他指有多種原因。其中之一是社會24小時的壓力，如使用電子設備和與社交媒體和互聯網的互動等。另一個原因是其他外部壓力，如工作需求。許多年輕人工作的時間不規律。如果某些工作天很晚或很早，然後又要在其他時間工作或學習，建立規律的睡眠模式變得非常困難。





根據他的經驗，年輕成年人較少尋求專業幫助，因為他們認為慢性睡眠不良並不是問題。





他說，另一個障礙是要接受治療都需要成本。





亞當斯解釋，臨床治療睡眠障礙的方法很難。成本是一個重要問題。失眠的治療是認知行為療法，要找到這種治療很困難，很少有專門從事該領域的心理學家，而且常常需要支付較大的差額。現在要看家庭醫生也不容易，令改善睡眠習慣的治療建議常無法得到跟進，或者無法在長時間內持續一致提供。



該重要研究建議制定一種低成本的篩查工具，在睡眠問題變嚴重前進行干預。





該研究指出，要跟踪的關鍵指標是對睡眠的主觀滿意度和白天警覺性。這兩個指標都比研究中考慮的其他方面，更能預測到身體和心理健康情況。





要個人感到有足夠休息，所需的睡眠時間介乎6到10個小時之間，而大多數人需要7到9個小時的睡眠才能感到精力充沛。





要改善睡眠，方法包括白天做運動，並在上床睡覺前一小時，減少看屏幕的時間。





斯萊文教授表示，習慣要盡可能保持一致，嘗試每天大致相同的時間上床睡覺和起床，確保房間盡可能暗和安靜，避免有刺激，進食大餐、咖啡因等刺激物。他認為真正的挑戰是營造適合自己有良好睡眠的環境、有適宜的溫度和適當的元素。





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