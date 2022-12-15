Robodebt聽證會上 莫理遜被多次提醒：不要離題

要點： 莫里遜(Scott Morrison) 一直在皇家委員會就 Robodebt 計劃提供證據。

專員告知多次前總理，不要偏題並聽取問題。

聯邦法院在 2019年裁定Robodebt計劃是非法的。

前總理莫理遜在皇家委員會就 Robedebt 計劃展開的聽證會中，撇清他在擔任社會服務部長期間與Robodebt計劃的關係。





莫理遜在周三（12月14日）在聽證會上表示：他專注於解決福利欺詐問題，沒有參與有關該計劃是否合法的部門討論。





而在整天的聽證會期間，他多次被提醒要緊扣主題，不要打斷別人向他提出的問題。





莫理遜指責部門工作人員在他提交給內閣的一項政策建議中忽略了法律問題，儘管他簽署了一份早期的簡報文件，其中提出了一些關切。





Robodebt 涉及使用澳洲稅務局（ATO）提供的個人年度稅務信息來確定每兩周的平均收入並自動建立福利債務，聯邦法院在 2019 年裁定這種做法是非法的。





該計劃錯誤地從 381,000 人手中追回了超過 7.5 億元的福利金，並導致數人在因債務被追討時自殺。





委員霍姆斯 SC （Catherine Holmes SC）曾在聽證會上詢問莫理遜：「你有在聽嗎？」



前工黨領袖索頓（Bill Shorten）將莫理遜的作為證人的行為描述為「導火線」，他指這一個計劃影響了數十萬澳洲人。





他向記者表示：莫理遜今日本來有機會在皇家委員會，親自道歉，承擔起自己的責任。





「相反，我們得到的是......說教，恐嚇，不回答問題，在簡單的是與非問題上爭論不休。」





他形容：這是一種防禦性的說教，辯解為什麼別人都是錯的，而他是對的。





莫理遜堅持認為，他不了解這些部門之間的溝通，並認為（有關部門）在向他提交最終提案時，法律問題已經得到解決。





他向委員會表示：「我注意到，在新政策的早期階段，各部門會提出潛在的問題，這並不罕見。」





他認為方案「在提交給內閣的時候，這個觀點......已經改變了，部門給出的建議是不需要立法的。」





霍姆斯質疑莫理遜為甚對立法問題是如何解決罔若置聞。





她問道：「你怎麼會滿足於只看到「不需要立法」之後就不聞不問呢？ 」



莫理遜回應專員，表示這盲是內閣程序的運作方式。他對於該部門完成了他們的工作十分滿意。





他表示，自己接手社會服務部的明確目標是全面改革福利制度和減少弊端。





除了法律問題，該計劃的早期提案確定了通過更有效地識別福利差異而為聯邦潛在節省 12 億元預算。



