在華工作前美軍機師在澳被捕 或被引渡至美

要點： 應聯邦調查局的要求，一名前美國軍機機師在澳洲被捕。

達根目前在監獄被拘留，面臨被引渡到美國。

澳洲法庭文件顯示，澳洲警方在上周五（10月21日）在新州小鎮奧蘭治（Orange）拘捕一名曾在中國工作的前美軍機師兼飛行教練——54歲的達根（Daniel Edmund Duggan）





達根或會被引導到美國。





兩名警方消息人士表示達根在被捕當日出庭，不准保釋，他被帶到附近的Bathurst 監獄候查。





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一位未獲授權公開發言的警方消息人士表示，達根是前美國公民，聯邦警察是根據美國的要求將他逮捕，目前正式的引渡程序尚未展開。





他將在11月時在雪梨出席另一次聆訊，以確定是否允許他保釋。





法庭文件未有披露美方拘捕令的內容及控罪。





聯邦司法部發言人在書面聲明中向路透社表示，根據美國的臨時逮捕請求，一名人士在2022年10月21日補捕。





由於此事已提交法院審理，因此不宜進一步置評。





據報，美國聯邦調查局(FBI)因為Duggan在中國的工作而需逮捕他進行調查。





據公司記錄顯示和航空界消息人士證實，達根在美國軍隊服役10年後移居澳洲，創辦一家名為Top Gun Tasmania的公司，該公司的主要業務是僱用前美國和英國軍方機師為遊客提供駕駛戰鬥機的服務。





達根在2014年移居北京，並出售Top Gun Tasmania公司。





在達根的履歷網站領英資料顯示，自2017年以來，他一直在中國青島工作，擔任AVIBIZ有限公司的董事總經理。AVIBIZ是一間「綜合航空諮詢公司，為中國航空工業提供服務」。





根據澳洲與美國的引渡條約，美國政府將有 60 天的時間提出引渡請求。該條約允許引渡澳洲公民。



