小行星飛越險撞地球 NASA：有史以來最近的天體

要點 這顆小行星在周六(1月21日)被發現，被稱為 2023 BU。

相信它的直徑在 3.5 米到 8.5 米之間。

它是由業餘天文學家 Gennady Borisov 在克里米亞的 Margo 天文台首次發現。

一顆如貨車般大小的小行星周五（1月27日）掠過地球，這是有史以來最接近的一次相遇。美國太空總署（NASA）表示，這次相遇將會有驚無險，小行星沒可能會撞擊地球。





據悉，這顆新發現的小行星在南美洲南端上方僅 3,600 公里處快速掠過，這個距離比正在盤旋的通信衛星群近十倍。其最接近地球的時間是在澳洲東岸今日上午 11 點 27 分。





科學家們表示，小行星大部分表面積會在大氣中燃燒，一些較大的碎片可能會以隕石的形式墜落。





美國太空總署一個名為「Scout」的撞擊危險評估系統，迅速排除了小行星撞擊地球的可能性。





該系統的開發者、噴射推進實驗室的工程師 Davide Farnocchia 表示：「儘管只有少量觀察，但系統仍然能夠預測這顆小行星非常接近地球。」





「事實上，這是有史以來已知的近地天體最接近地球的軌道之一。」



這顆在周六被發現、名為 2023 BU 的小行星，相信它的直徑在 3.5 米到 8.5 米之間。





它是由業餘天文學家 Gennady Borisov 在克里米亞的 Margo 天文台首次發現的。幾天之內，世界各地的天文學家都進行觀測，找出這顆小行星的軌道。





Borisov在 2019 年已經聲名大躁，當時他使用自製望遠鏡發現了一顆彗星，後來標記為 2I/Borisov，這顆彗星從太空深處的旅程中穿越了太陽系。





小行星 2023 BU 滑過地球後，其路徑將因地球引力而發生巨大變化。據美國太空總署表示，它將不再每 359 天圍繞太陽一周，而是進入一個持續 425 天的橢圓形軌道。





研究人員已經在地球附近發現了大約 27,000 顆小行星，其中包括 10,000 顆直徑大於 140 米。沒有一個已知的小行星在可預見的未來會直接飛向地球。

