小行星飛越險撞地球 NASA：有史以來最近的天體

分析員表示周末才發現一顆名為 2023 BU 的小行星，將成為有記錄以來已知最接近地球的小行星之一。

Asteroid Near Miss

一顆綠色的小行星今日上午掠過地球。 Source: AAP / AP

要點
  • 這顆小行星在周六(1月21日)被發現，被稱為 2023 BU。
  • 相信它的直徑在 3.5 米到 8.5 米之間。
  • 它是由業餘天文學家 Gennady Borisov 在克里米亞的 Margo 天文台首次發現。
一顆如貨車般大小的小行星周五（1月27日）掠過地球，這是有史以來最接近的一次相遇。美國太空總署（NASA）表示，這次相遇將會有驚無險，小行星沒可能會撞擊地球。

據悉，這顆新發現的小行星在南美洲南端上方僅 3,600 公里處快速掠過，這個距離比正在盤旋的通信衛星群近十倍。其最接近地球的時間是在澳洲東岸今日上午 11 點 27 分。

科學家們表示，小行星大部分表面積會在大氣中燃燒，一些較大的碎片可能會以隕石的形式墜落。

美國太空總署一個名為「Scout」的撞擊危險評估系統，迅速排除了小行星撞擊地球的可能性。

該系統的開發者、噴射推進實驗室的工程師 Davide Farnocchia 表示：「儘管只有少量觀察，但系統仍然能夠預測這顆小行星非常接近地球。」

「事實上，這是有史以來已知的近地天體最接近地球的軌道之一。」
這顆在周六被發現、名為 2023 BU 的小行星，相信它的直徑在 3.5 米到 8.5 米之間。

它是由業餘天文學家 Gennady Borisov 在克里米亞的 Margo 天文台首次發現的。幾天之內，世界各地的天文學家都進行觀測，找出這顆小行星的軌道。

Borisov在 2019 年已經聲名大躁，當時他使用自製望遠鏡發現了一顆彗星，後來標記為 2I/Borisov，這顆彗星從太空深處的旅程中穿越了太陽系。

小行星 2023 BU 滑過地球後，其路徑將因地球引力而發生巨大變化。據美國太空總署表示，它將不再每 359 天圍繞太陽一周，而是進入一個持續 425 天的橢圓形軌道。

研究人員已經在地球附近發現了大約 27,000 顆小行星，其中包括 10,000 顆直徑大於 140 米。沒有一個已知的小行星在可預見的未來會直接飛向地球。
相關內容

【5萬年一遇】罕見綠色彗星將掠過地球 澳洲可肉眼觀測

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 27 January 2023 at 11:59am
Source: AAP
Available in other languages