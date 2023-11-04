尼泊爾西部5.6級地震 增至最少128死 百多人傷

尼泊爾西部一個偏遠地區發生 5.6 級地震，死亡人數增至最少 128 人死亡，100 多人受傷。





地震發生後，當局已派出直升機和安全部隊等協助搜救生還者，將傷者抬出送院救治。這些部隊已被派往加德滿都以西 500 公里處的賈加科特（Jajarkot）和西魯庫姆（West Rukum）地區。





地震發生在當地周五（11月3日）接近午夜時份，遠至距離震央近 500 公里印度首都新德里也有震感。





該區人口約 19 萬，由於位置偏遠，救援隊伍難以到達。當地有民居等建築物嚴重損毀。官員稱，軍隊正在清理被山泥傾瀉堵塞的道路。





尼泊爾總理達哈爾（ Pushpa Kamal Dahal ）也乘坐直升機與醫療團隊一起前往該區調查損毀情況。





這次地震是尼泊爾自 2015 年以來最嚴重的一次，當時尼泊爾發生兩次地震，造成約 9,000 人死亡。



