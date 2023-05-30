【隨時做好準備】澳洲地震係咪越來越多？

要點： 墨爾本在剛過去星期日 (5 月 28 日) 晚上錄得 3.8 級地震。

澳洲地球科學局 (Geoscience Australia) 表示，北至維州 Bendigo 及南至塔州荷伯特 (Hobart) 均有民眾報告感受到震感。

近年澳洲似乎有越來越多地震，但有專家指升幅仍符合長期趨勢。

墨爾本民眾在剛過去星期日 (5 月 28 日) 晚上， 受到黎克特制 3.8 級地震所「震驚」 。





澳洲地球科學局表示，地震在星期日晚上 11 時 41 分發生，震央位於墨爾本市中心西北面約 40 公里，震源深度為 3 公里。





當局收到來自超過 22,750 人的震感報告，當中包括北至維州 Bendigo 及南至塔州荷伯特 (Hobart) 的居民。





雖然地震在澳洲較不常見，近年亦出現多次較大規模的地震，令不少人憂慮地震在澳洲是否變得越趨常見。



地震是否在澳洲變得越趨常見？

澳洲並不經常感到地震，但近年則發生了數次。





2021 年，維州經歷 5.8 級及 4.8 級的地震，而西澳同年亦經歷 5.3 級地震。





2022 年，西澳再錄得 4.8 級地震。而今年 (2023 年) 3 月，南澳亦曾錄得 4.7 級地震。





地震學研究中心 (Seismology Research Centre) 首席科學家帕斯卡爾 (Adam Pascale) 向 SBS 新聞表示，雖然澳洲近年經歷地震的次數出現上升，但升幅卻是符合長期趨勢。





他說：「相較過去十年，近年我們經歷較多在已發展地區可以感受到的地震，特別是近兩年。」



「但當我們從地質時間尺的方面看，這類型的地震是在正常重現期之內發生。」





帕斯卡爾表示，雖然這是 100 年來第一次 (接近) 4 級的地震，仍然符合典型的時間線及地震模式。





他說：「我們預計，墨爾本地區將在每 100 年出現一次 4 級地震，而今次就發生了。」





「我們每星期都在澳洲東南部錄得一次地震...... 無感地震經常都出現，而大約每個月就有一次有感地震。」



澳洲大部份地震都是較低級別，故此震感報告較少。 Source: SBS

澳洲的地震記錄

澳洲最大規模的地震記錄是在 1988 年。當時北領地 Tennant Creek 錄得三次分別為 6.2、6.3 及 6.6 的地震。





1989 年，新州紐卡素 (Newcastle) 錄得 5.4 級地震，導致 13 人死亡及 40 億元的經濟損失。



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帕斯卡爾表示，希望墨爾本在剛過去周末的地震，能提醒公眾警惕發生嚴重地震的可能性，以及知道如何保持安全。





他說：「澳洲不經常發生地震，所以這往往意味我們對發生真正 (大規模) 地震的準備並不足夠。」





「澳洲任何地方都可能發生 7.5 級地震，而這是一次嚴重的地震。」





「這些規模較小的地震雖然並未造成破壞，但足以提高民眾的意識，能重新教育他們在地震中應該如何作好準備。」



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