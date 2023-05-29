【墨爾本3.8級地震】遇到地震應該點做？

墨爾本星期日 (5 月 28 日) 深夜發生 3.8 級地震，維州緊急服務部 (SES) 提醒公眾，在地震發生時應該注意的事項。

星期日深夜，
墨爾本部份地區受到一次短暫但相對強的地震衝擊
。澳洲地球科學局 (Geoscience Australia) 報告指，墨爾本西北區 Sunbury 附近在晚上 11 時 41 分發生 3.8 級地震，震源深度估計為 3 公里。

維州緊急服務部 (SES) 其後提醒公眾，在地震發生時應該注意的事項：
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維州緊急服務部發佈地震發生時的注意事項。 Credit: SES

如果感受到地震：

  • 躺臥在地。
  • 躲在堅固的桌子或其他傢俬下。
  • 抓緊傢俬固定自己，直至搖晃停止。

假如被困在廢墟下：

  • 不要使用打火機或火柴來製造光線。
  • 盡量保持不動，用手巾或衣服掩住嘴。
  • 敲擊管道或牆壁，以便救援人員能找到你。呼救只是最後的手段。
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地震 CA 20230529 (Mon) Melbourne Earthquakes image

墨爾本昨晚地震令人膽顫心驚

SBS Chinese

29/05/202306:21

如果發生餘震，採取以下措施保持安全：

在室內

  • 蹲下，躲在堅固的桌子或傢俬下，抓緊傢俬固定身體。
  • 直到搖晃停止且確定可以安全離開之前，都應留在室內。

在升降機

  • 蹲下、找掩護、抓緊物件。
  • 當搖晃停止，在安全的情況下試圖由最近的樓層離開。

在駕駛期間

  • 將汽車停泊在遠離建築物、樹木、交通交界路面及電線的地方。
  • 停車並扣好安全帶，直到搖晃停止。
  • 搖晃停止時應謹慎行事，避開可能被受損的橋樑或斜坡。

在戶外

  • 遠離建築物、樹木、路燈及電線，然後蹲下、找掩護並抓緊物件。

在海灘或海岸附近

  • 蹲下、掩護、抓緊物品，然後立即轉移到高處，以防海嘯隨之而來。
  • 在山地、丘陵、斜坡或懸崖附近，要警惕跌落的碎片或山泥傾瀉。
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Earthquake in Australia image

【預先準備以防萬一】在澳洲如何應付地震？

SBS Chinese

24/09/202106:22
在 2021 年 9 月墨爾本發生地震時，有部份地區發生了電力和信號中斷的情況。 SES 表示，除非建築物在地震中明顯受損，否則可以安全折返。

地震停止後，民眾亦應遠離受損的建築物，直到緊急人員對其進行檢查。
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Published 29 May 2023 1:50pm
Source: SBS
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