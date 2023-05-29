【墨爾本3.8級地震】遇到地震應該點做？

星期日深夜，。澳洲地球科學局 (Geoscience Australia) 報告指，墨爾本西北區 Sunbury 附近在晚上 11 時 41 分發生 3.8 級地震，震源深度估計為 3 公里。
維州緊急服務部 (SES) 其後提醒公眾，在地震發生時應該注意的事項：
維州緊急服務部發佈地震發生時的注意事項。 Credit: SES
如果感受到地震：
- 躺臥在地。
- 躲在堅固的桌子或其他傢俬下。
- 抓緊傢俬固定自己，直至搖晃停止。
假如被困在廢墟下：
- 不要使用打火機或火柴來製造光線。
- 盡量保持不動，用手巾或衣服掩住嘴。
- 敲擊管道或牆壁，以便救援人員能找到你。呼救只是最後的手段。
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墨爾本昨晚地震令人膽顫心驚
SBS Chinese
29/05/202306:21
如果發生餘震，採取以下措施保持安全：
在室內
- 蹲下，躲在堅固的桌子或傢俬下，抓緊傢俬固定身體。
- 直到搖晃停止且確定可以安全離開之前，都應留在室內。
在升降機
- 蹲下、找掩護、抓緊物件。
- 當搖晃停止，在安全的情況下試圖由最近的樓層離開。
在駕駛期間
- 將汽車停泊在遠離建築物、樹木、交通交界路面及電線的地方。
- 停車並扣好安全帶，直到搖晃停止。
- 搖晃停止時應謹慎行事，避開可能被受損的橋樑或斜坡。
在戶外
- 遠離建築物、樹木、路燈及電線，然後蹲下、找掩護並抓緊物件。
在海灘或海岸附近
- 蹲下、掩護、抓緊物品，然後立即轉移到高處，以防海嘯隨之而來。
- 在山地、丘陵、斜坡或懸崖附近，要警惕跌落的碎片或山泥傾瀉。
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【預先準備以防萬一】在澳洲如何應付地震？
SBS Chinese
24/09/202106:22
在 2021 年 9 月墨爾本發生地震時，有部份地區發生了電力和信號中斷的情況。 SES 表示，除非建築物在地震中明顯受損，否則可以安全折返。
地震停止後，民眾亦應遠離受損的建築物，直到緊急人員對其進行檢查。
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