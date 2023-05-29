墨爾本昨晚地震令人膽顫心驚

很多墨爾本的市民都感到 5 - 10 秒的震感，震央附近的居民更聽到響聲。





不少市民立即利用社交媒體把自己的感受寫出來，有人以為是飛機意外，或是自己的房子遭貨車撞上。



雖然約一年半前，維州也出現過一次 5.9 級強烈地震，很多住在大廈高層的住客都沿樓梯跑到街上，不過，那次震央在 Mansfield 及 Rawson 一帶，距離墨爾本 130 公里，所以感覺上沒有那麼「恐怖」。

2021 年 9 月，維州 Mansfield 發生持續 30 至 40 秒的 5.9 級地震，連墨爾本 Windsor 的 Betty's Burgers & Concrete Co 外牆也受到牽連。 Source: AAP / Sipa USA

請聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。



【預先準備以防萬一】在澳洲如何應付地震？

SBS 中文堅守

，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過

收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過

收聽直播及節目重溫。