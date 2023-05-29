墨爾本昨晚地震令人膽顫心驚

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墨爾本 Source: Pixabay / janaAU

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昨晚 (星期日) 11:41，距離墨爾本不及 40 公里的 Sunbury 發生淺層地震，強度為 3.8 級。

很多墨爾本的市民都感到 5 - 10 秒的震感，震央附近的居民更聽到響聲。

不少市民立即利用社交媒體把自己的感受寫出來，有人以為是飛機意外，或是自己的房子遭貨車撞上。
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2021 年 9 月，維州 Mansfield 發生持續 30 至 40 秒的 5.9 級地震，連墨爾本 Windsor 的 Betty's Burgers & Concrete Co 外牆也受到牽連。 Source: AAP / Sipa USA
雖然約一年半前，維州也出現過一次 5.9 級強烈地震，很多住在大廈高層的住客都沿樓梯跑到街上，不過，那次震央在 Mansfield 及 Rawson 一帶，距離墨爾本 130 公里，所以感覺上沒有那麼「恐怖」。

到底大家倘若遇到地震，
應該如何自保


請聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
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