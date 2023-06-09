【2023柏林特殊奧運會】64名運動員代表澳洲角逐9項目

這次運動會是德國自1972年慕尼克奧運會以來舉辦最大的綜合運動盛事。將於6月17日至25日在德國柏林舉行。





29歲的黎巴嫩游泳選手哈里克（Elissa Harik）患有丹迪-沃克綜合症（Dandy-Walker syndrome）。





她是今年特殊奧林匹克世界運動會上，來自170個國家的7000名運動員之一。





當我跳進水裡游泳時，我會忘記所有人，因為當你做你熱愛的事，你會忘記世界，感覺不到時間的流逝。

她說：「即使我在水裡犯錯，游泳方法錯誤，或者排名第五而非第一，我也不在乎，因為我明白，我有特殊需求。有時人們會看我們像奇怪的人，但我們知道我們有自己的角色，沒有人能代替我們。」





這次運動會是自1972年慕尼黑奧運會以來德國舉辦的最大綜合運動賽事，而澳洲也是參與者之一。64名運動員將穿上綠金色的運動服代表澳洲，其中96%運動員將首次在國家級別上比賽。





澳洲特殊奧運行政總裁科米斯 （Pierre Comis）表示運動是一種強大的團結經驗。





我們利用這個機會讓我們的運動員發掘他們的力量、能力、技能和成功。但重要的是，我們的運動員也成為我們最大的倡導者。





科米斯表示運動員在激勵社區內的人。「在這種情況下，他們將激勵全世界的人們打開他們的心，接納更多的人才和潛力。我們的運動員是驚人的，他們的成就將激勵很多人理解有智能障礙的人是多麼有能力，並讓他們在主流運動中被更多地接納和包容。」





澳洲將參與運動會的26個比賽項目中的其中9項，包括田徑、籃球、義大利滾球、保齡球、馬術、高爾夫、體操、游泳和網球。





在整個過程中將有28名義工志願者支援澳洲運動員。





科米斯說，作為一個非營利性的慈善機構，志願者是特殊奧運的動力引擎。





「在澳洲大約有1400名志願者服務3500名運動員，他們每週都在付出自己的時間來經營本地的俱樂部，運行所有的計劃，做教練，主持比賽，甚至做一些地方性的募款，以幫助我們的運動員籌集他們需要參加並參與柏林世界運動會這樣大的活動的資金。」





莫納漢（Brendan James Monaghan）是志願者之一。





他做志願者已經超過30年，今年將是他的第三次支援特殊奧運，也是他第二次擔任高爾夫總教練。





莫納漢說：「我愛他們。看到他們取得成就，能在不受壓力的環境中參與，完全被包容。所以就是這種包容性，看到他們能參與並享受樂趣，並能結交朋友，建立生活技能等等。這是最棒的部分。所以我與運動員的關係一直很強。」





特殊奧運會得到國際奧委會的正式認可，是全世界最大的專為智能障礙人士舉辦的體育運動。





國際奧委會在本地和專業層面上支持174個國家的500多萬名運動員。





預計今年將有約30萬名觀眾前往柏林觀看比賽。





莫納漢說成為觀眾的一部分是一種很棒的體驗。





他表示最期待的是將運動員從家裡帶出來，離開父母，帶他們去世界各地。





與他們一起經歷這一切。對於其中的一些運動員來說，這可能是他們一生中最大的事情，所以與他們分享這一旅程真的很特別。



