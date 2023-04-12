器官移植運動員 珀斯展現超強復原力

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心臟移植者 Elmar Sprink 是一名德國耐力運動員。 Source: Supplied

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來自世界各地的運動員將於這幾天在珀斯聚首一堂，參加一個與別不同的運動會，他們均想證明，一個接受了器官移植的人，照樣可以參與體育競賽。

第 24 屆世界器官移植運動會 (the World Transplant Games) 今年將移師珀斯舉行，由本星期六開始直到 4 月 21 日 (星期五) 為止，一共舉行 7 天。

澳洲器官移植協會 (Transplant Australia) CEO Chris Thomas 表示，該運動會會向器官接受者和捐贈者展示大家的復原力和韌性，也同時提高大家對註冊成為器官捐贈者這個意識。
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這位 44 歲蘇格蘭母親 Cheryl Gallacher 準備把自己一個腎臟捐給 15 歲兒子 Stephen。 Source: AAP / John Linton
Thomas 指出，在器官捐贈方面，澳洲目前採用的制度，是大家要主動登記參與捐贈，但有些國家的制度則是：預設各人已參加捐贈，而如果你不想參加的話，便要主動選擇退出。

他表示，不論哪種制度，他們知道其中最關鍵的一點，就是在這個重要時刻，除患者本人外，他的家人也需要參與其中，並且要支持器官捐贈，這才能成功。

有關詳情，請聽溫楚良的報導。
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