SBS全新紀錄片《Audrey Napanangka》穿越10年殖民洪流見證她的傳奇故事

奧黛麗(Audrey Napanangka )出生於澳洲中部原住民經歷劇變的年代。在這個時期，殖民主義持續強制實行，壓制了存在了千年的傳統方式。





如今，作為祖母和曾祖母的奧黛麗，與她的伴侶桑托( Santo )一起，通過文化、語言和西方教育來培育下一代的年輕人。這個傳奇的故事將透過紀錄片呈現在大銀幕上。



SBS全新紀錄片《Audrey Napanangka》將於11月12日(星期日)在NITV上首播，觀眾可於SBS On Demand上免費觀看。





本劇在 SBS On Demand設有五種語言字幕，包括阿拉伯​​語、繁體中文、簡體中文、韓語和越南語；同時為視障觀眾提供音頻描述。



奧黛麗與她的家庭



本紀錄片《Audrey Napanangka》歷時10年拍攝，講述瓦爾皮里（Warlpiri）族的族長、藝術家和主角奧黛麗（Audrey）和她的西西里(Sicilian)伴侶桑托如何應對殖民體制，奮力保護澳洲中部沙漠孩子的故事。





這部親情紀錄片展現一個關於親情和家庭力量的溫馨感人故事，並在姆帕恩特韋(Mparntwe)的阿勒倫特(Arrernte)族人、西奧山(Mount Theo)和尤倫杜穆(Yuendumu)的瓦爾皮里(Warlpiri)族人以及安馬蒂耶爾(Anmatyerr)族人的土地上進行拍攝。



很高興能與觀眾分享我的故事，讓大家了解我的生活。對我來說，家庭是我生命的一切。 主角奧黛麗(Audrey Napanangka)

導演兼製片人麥克唐納 (Penelope McDonald)表示這部紀錄片展現了親情的力量。



主角奧黛麗

能夠在這十年，與奧黛麗並肩創作這部紀錄片，我感到非常榮幸。這是一個關於愛、勇氣和毅力的故事，是一個非凡家庭的記錄，跨越十年，代代相傳。我由衷感謝奧黛麗及她的家人，敞開家門，分享他們的生活。這個來自澳洲中心，充滿生命力的故事，對我們來說比以往任何時候都更重要，更具關鍵性。 導演兼製片人麥克唐納 (Penelope McDonald)



