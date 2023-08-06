【SBS全新旅遊節目】Julia Zemiro帶你浪漫遊走澳洲步行道

一連十集的全新SBS旅遊紀錄片《Great Australian Walks with Julia Zemiro》將於8月10日（星期四）晚上7點30分在SBS電視台和SBS On Demand上首播，每週更新一集。SBS On Demand將提供阿拉伯語、簡體中文、繁體中文、越南語和韓語字幕。





節目由獲提名洛吉獎(Logie)演員、主持人和喜劇演員茱莉亞(Julia Zemiro-曾參演《Fisk》、《RocKwiz》）帶領觀眾探索澳洲十大最壯麗、歷史意義重大的步行道。



茱莉亞會帶大家漫步拜倫灣(Byron Bay)、基亞馬(Kiama)、邦代(Bondi)和尼班角(Point Nepean)的海灘，並一起欣賞塔州威靈頓山和新州藍山的絕美景色，再到墨爾本著名的雅拉(Yarra)步道，這個系列將走遍新州、維州、澳洲首都領地和塔州風景如畫的步行道。





疫情過後能體驗漫遊步行道的感覺真好。從壯麗的景觀到微小的細節，都呈現出萬象的多樣性 - 從雨林的高空到地面的小昆蟲，都擁有著維持生命的元素。我們遊走了海岸、內陸、鄉村和城市的步行徑，非常高興能與你們分享。 節目主持人兼執行製作人Julia Zemiro

節目中每段旅程都由不同嘉賓陪同茱莉亞出行，當中包括歷史學家、當地傳奇人物、澳洲原住民和新移民，帶出澳洲驚艷風景背後每個鼓舞人心的故事。





熟悉的面孔包括演員沃爾頓（Tasma Walton - 曾參演《Mystery Road》、《 Cleverman》、《Blue Heelers》）；前Wallabies隊長和澳洲首都領地的獨立參議員波考克(David Pocock)；Violent Femmes樂隊和Mona音樂的里奇(Brian Ritchie)；Mental as Anything樂隊的結他手和主唱奧多爾蒂(Pete O’Doherty)；前Masterchef澳洲參賽者和餐廳老闆伍茲(Mindy Woods)；世界冠軍衝浪者門澤(Pauline Menczer)；以及作家和記者德萊尼(Brigid Delaney)。





節目透過舊影片，將每一條步行道背後的歷史賦予生命，並凸顯出澳洲這個多元文化國家的故事：從那些在坎培拉原住民帳篷使館裡維護火焰的人，到那些維護澳洲最古老猶太教會的人，以及曾在AACTA提名的紀錄片《女孩不能衝浪》中被特寫的女子世界冠軍衝浪選手的故事。





本節目紀錄了澳洲擁有壯麗的景觀和非凡人物的故事，讓觀眾了解澳洲是一個多元文化歷史的國家。茱莉亞透過其獨有的魅力帶領下，邀請觀眾安坐家中、細心欣賞一連十集橫貫全國的旅程。 SBS資深紀錄片編輯Bernadine Lim



