【西澳獨市生意？】港人塗鴉導師 開班推廣「最貼地嘅藝術」

我這兩次塗鴉工作坊都是爆滿的，反應很好，有學生上完一課後又再次來上課…目前這裡（珀斯）沒有其他同類型的課程，所以我相信這裡有很大的發展空間。 塗鴉導師 Pantone C

Pantone C 雖然在香港開辦塗鴉工作坊已經13年，但現在轉移陣地由香港去到澳洲，承認就如很多新移民一樣要適應語言和環境的轉變，而要繼續做在香港的工作，是「難上加難」。





「由於改變了的語言，我唯有盡量去嘗試表達我的訊息，幸好畫塗鴉主要的不是用『講』，而是示範給他們看，他們就會明白要如何做。」



Pantone C 示範塗鴉噴漆技巧。 他接受SBS中文訪問時表示，至今在澳洲舉辦了兩次工作坊，參加者多以澳洲本地青年人為主。





不過在上個月7月舉辦的工作坊，難得見到有來自香港的面孔，八歲的梁曦陽 Nathan 和六歲的梁曦晨 Haysen ，這對小兄弟四個月前隨父母來到珀斯定居。



因為好玩，好似「好型」。 塗鴉工作坊學生梁曦陽

哥哥Nathan說，因為鍾意畫畫，知道塗鴉都是畫畫，所以想學。





梁爸爸表示，他們在香港很少接觸到塗鴉，來到澳洲後接觸多了，弟弟開初覺得塗鴉是反叛，是「曳嘢」，但由於兩兄弟在香港都有學畫畫，對塗鴉都感到好奇，於是便讓他們來參加工作坊。





Nathan上完工作坊後，明顯對塗鴉有認識，他指出：「塗鴉 (英文) 只會用大楷寫字，不會用小楷…亦覺得噴畫好好玩。」



梁曦陽 Nathan 上課後，認識塗鴉 (英文) 只會用大楷寫字。 被問到對自己在工作坊的作品評分，Nathan評分為9分，因為在噴畫的過程中很多時都要導師Pantone C 幫手。





Pantone C 就表示，學塗鴉噴畫，「就像我們以前學畫畫一樣，始終都要看導師親身示範，怎樣拿著一枝鉛筆、一枝畫筆，一筆一線試給你看，才會好記得如何去做。」





他並笑言不擔心他的授課，會被YouTube取代。「就算上網看影片、看YouTube，看完不會懂得噴。」



塗鴉找到自我認同價值

Pantone C形容塗鴉在日常生活都更容易接觸得到，對青年人來說是「最貼地嘅藝術」。





而在珀斯辦工作坊後，他表示發現澳洲和香港一樣，「有好多青少年想去接觸(塗鴉)，但他們沒有途經」。





他指出透過塗鴉可為青少年帶來滿足感。「我覺得塗鴉『好正』，因為我們在畫塗鴉經常都會寫自己的名字，在過程可以找到自尊和自我認同的價值。」





Pantone C 在香港教授塗鴉，有些學生最後成為插畫家，更有原來害羞寡言學生，成為他現在的健談、教授塗鴉的拍檔。





而塗鴉令被忽略的一羣可以「被看見」，也令Pantone C 印象深刻。





「有次我教授一班輕度弱智人士，開初大家都會擔心他們是否能夠應付，幸好塗鴉沒有所謂的標準，是很個人化的藝術，我看到他們的作品用色很大膽，色彩豐富。在課程完成後，機構更用了他們的作品做展覽，令人看到他們的能力，真正『用作品來說話』。」





Pantone C 說，在香港這13年來，塗鴉文化從街頭走入校園。「有前瞻性的視藝科老師引薦，讓我們開工作坊，自此之後就多了不同機構和院校邀請。」





這些年來，他已經與百間中小學、大專院校和社區中心合作，還有私人機構邀請作為團隊建立(Team Building)的活動。





在香港除了教塗鴉工作坊外，Pantone C 亦有與不同商業機構合作，包括著名國際品牌、公營機構，例如煤氣、電車公司等。



Pantone C 在香港開辦塗鴉工作坊，也與商業機構合作。

與塗鴉「緣」自澳洲

而Pantone C 的塗鴉事業，可以說是源自澳洲。





他表示，自青少年時期已很喜歡「踩板」（玩滑板）、街頭文化。他在讀中六時，有到澳洲升學的同學，寄來一張在墨爾本一個火車站拍攝的照片，當同學告訴他照片中背景圖案「叫graffiti」，他就瘋狂找有關塗鴉的書籍看。





到了10多年前他來澳洲工作假期，Pantone C說：「當我在珀斯搭火車到費里曼圖(Fremantle)，沿途有很多很漂亮的塗鴉…到墨爾本有很多更大型、更美麗的塗鴉，令我思考為何塗鴉在香港那麼少見。」





由於塗鴉需要空間練習噴畫技巧，這也促使Pantone C 移居澳洲。





「還在香港的時候，那時在大角咀有個天台，可以讓我畫了很多年塗鴉，到了大約2020年，大廈要做大維修，天台要拆，我迫於無奈要搬遷…我開始想有什麼其他地方可以讓我繼續發展，所以就過來澳洲。」





他說選擇珀斯為目的地，除了是因為當年來澳洲工作假期的第一站，也覺得有利事業發展。





「東岸已經有類似的（塗鴉）工作坊，始終難以再分一杯羹，而我研究過珀斯，這裡有很多塗鴉藝術家，但他們主要都是畫壁畫，專注做工作坊的比較少，所以我覺得有發展空間。」



將繁體中文字型加入塗鴉藝術

Pantone C 並表示，香港發展塗鴉文化大概約只有20年，澳洲在70、80年代已經開始，總體發展較為成熟。



香港的文化比較守舊，你見到很多作品比較單一化，而這裡（澳洲）的形式多很多…行路開車亦都會見到塗鴉。 塗鴉導師 Pantone C

同時，香港的塗鴉作品很多都是商業項目，塗鴉藝術家要因應私人機構的要求去畫，而澳洲很多時都是地方政府提供場地給藝術家去發揮。





另外在珀斯的授課，Pantone C會嘗試，推廣繁體中文字型。





「如果你有看NBA的話，你見到有些球星很喜歡紋中文字…外國人都有喜歡香港、中國文化。」





Pantone C最近他在畫展中第一幅成功出售的作品，就是以中英文夾雜完成的塗鴉畫作。



Pantone C 將嘗試在澳洲推廣，將繁體中文字型加入塗鴉藝術。 目前在珀斯，Pantone C除了是塗鴉導師，亦是在大學生修讀設計及市場推廣課程。





他說，有需要時會短暫回港協助工作夥伴，去繼續舉辦香港的塗鴉工作坊，但坦言，希望畢業後能透過移居計劃在澳洲「留低」。





雖然在澳洲要發展事業，會面對資金與市場空間的挑戰。





Pantone C 解釋，以前在香港的學校開授塗鴉班，可以申請政府資助，但在澳洲是否可行，仍未有資料。





加上珀斯的人口及不上香港的一半，市場是否有足夠的能力讓他能繼續在這裡開班，都為他帶來疑問。





不過他決心致力讓香港的塗鴉推廣事業，得以在澳洲繼續發展。



無論澳洲還是香港，很多藝術家都很厲害，但他們很多時似乎都不太懂得推廣自己…希望我在香港過往十幾年推廣(塗鴉的經驗)，可以幫到他們。 塗鴉導師 Pantone C

Pantone C 將致力讓他在香港的塗鴉推廣事業，得以在澳洲繼續發展。

友善提示：

雖然塗鴉是街頭文化的一種，但未經許可隨處噴畫塗鴉，在香港和澳洲均屬違法行為。





Pantone C表示：「這裡(澳洲)的法例嚴格很多，刑罰比香港較重，我有朋友在火車亂畫塗鴉，最後給警察檢控和坐監。」





根據 香港法例 《簡易程序治罪條例》（第228章）第4（19）條（在公眾地方犯的妨擾罪）及第8（b）條（其他擾亂秩序的罪行），警方可就非法塗鴉作出檢控，可處罰款2000港幣或監禁3個月。





西澳方面，根據 警方網頁 內「Graffiti Vandalism Act 2016」的「Section 5. Damaging property by graffiti」，未經他人同意，任何人不得透過塗鴉破壞、損壞或損污他人的財產，違例者可被判罰款 24,000 澳元和監禁 2 年。





