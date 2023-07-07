【移民為下一代】港人夫婦感恩 自閉症兒子在澳獲多方位全面支持

政治環境、經濟前景因素外，有不少移民海外的港人是出於「對下一代未來的考量」，而 2022 年移居布里斯本的港人陳先生及陳太（化名）就是其中一員。





他們的兒子樂仔（化名）11歲，在小學一年級時被診斷出患有自閉症(Autism Spectrum Disorder, ASD)。考慮到樂仔即將升讀中學，在香港要面對沉重的考試壓力，加上陳先生早年在布里斯本讀大學，夫婦決心移民布里斯本，回到陳先生的「舊地」。



LISTEN TO 【天生我才】陳旭輝：自閉症禁閉不了我的舞台夢 SBS Chinese 20/10/2022 16:23 Play

自閉症譜系障礙 (ASD) 是一種與生俱來的發展障礙，患者在社交溝通以至認知、情緒、行為方面都有不同程度的困難和發展差異。





入讀主流公校

樂仔在 2022 年 11月，插班就讀布里斯本一間主流公立小學的五年級。





由於樂仔原定入讀時間接近學期完結，為了讓他更易適應，學校更先安排樂仔「試堂」，上課時間由首周的每日一小時，每周循序漸進至每日兩、三小時，好讓家長和校方觀察樂仔是否適合在此校繼續就讀。





陳太指澳洲學校為有特殊教育需要 (SEN) 學童所提供的資源相較香港充足，亦重視與家長的溝通。她說：「學校的融合教育負責人在1月開學前兩星期已主動聯絡我，表示會安排分配資源，又和我商量開學後如何支援樂仔。」亦向她推介 Autism Hub 和 Autism Queensland 等資源，以及本地有哪些援助。



半年來兒子大有進步

自閉症人士非常講求規律，喜歡熟悉的人和環境。





陳太指樂仔在半年已適應和投入學校生活。



他現在放學回家會笑說學校的生活很開心，會數說老師和同學的名字，以前是不會的。 陳太

澳洲的教學方法亦甚獲陳太讚賞。學校會指定一個融合教育負責人為樂仔度身訂造合適的課程及每日安排特定活動，例如每周四會讓帶零錢到學校的小食部買雪糕。





她說：「學校並非只著重學術成績，還會顧及這些 [日常生活]，希望培養他們的自立能力。」



陳太表示，香港由於人多、校園小、老師人手不足，學生自己作決定的機會相對較少。相反地，澳洲的教法是放手，給學生有機會自己作決定。學校會教導學生如何作一個好的決定，假如作出壞決定，老師便會從旁指引。





例如老師知道樂仔喜歡按燈掣，就刻意請他幫忙開燈，而非制止他。在讓他開始有「責任」的同時，亦讓他感到滿足。





陳太概嘆香港教育最大的分別是：「乖乖地坐著的才是好學生。」



老師推薦這本圖書，學習如何勇敢地面對失敗，培養情商 (EQ)。 Credit: Supplied 陳太說：「樂仔借回家的故事書是經過老師挑選的，例如曾經有一本書是講述情緒的，目的是讓他明白人有不同的情感，以及如何控制自己的情緒。」



國家殘障保險計劃 (NDIS)

由於樂仔是澳洲公民，亦符合申請國家殘障保險計劃 (NDIS)的資格，獲批兩年資助，可以按需要接受適切的職業治療，包括情緒管理、解決問題、言語治療等。





陳先生：「由於父母是最了解自己子女的人，NDIS將決定權交給父母，讓他們決定如何分配資源給子女。以我們為例，小朋友的情緒和言語可能是比較重要，便可以將資源主要投放在這些方面。」





NDIS一名計劃經理和支援主任負責跟進樂仔的個案，前者負責與職業治療機構處理治療費用，後者每月會與家長會談，檢討現有支援。





陳太認為該做法的最大的好處是由一個人負責宏觀地統籌，而且不同的治療師之間會就小朋友的情況彼此溝通。



中小學間互相溝通 為準備學童新階段

樂仔將升讀中學，中小學間的融合教育負責人已就樂仔情況進行銜接，亦安排家長與副校長會面，讓他們在剩下時間更好地為樂仔升中作準備。



Autism Queensland是布里斯本一間專為自閉症學童而設的學校。 Credit: Autism QLD 反之，香港沒有專為自閉症學童而設的學校，他們一般只與其他類型的SEN學童，包括專注力不足／過度活躍症、視障、聽障、語障等學生入讀普通學校。





此陳先生夫婦認為這未必是最好的安排。他們正考慮在樂仔入讀主流學校的同時，為他報讀Autism Queensland — 布里斯本一間專為自閉症學童而設的學校，希望兩者可以互相補足，但要視乎樂仔的治療進度和是否適應主流學校的生活而定。



要對子女有信心

雖然澳洲的融合教育做得很好，但陳太認為家長亦要做好功課，不要被任何人牽著鼻子走。



要熟悉子女的情況，熟悉你所選的學校是否符合子女的能力。作為家長，要相信子女的能力，不斷嘗試，發掘他的長處。 陳太