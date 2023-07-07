Threads新推出已有數千萬人登記 馬斯克提告

這個應用程式現在可以在包括澳洲在內的100多個國家下載，但這個平台尚未在歐盟國家推出。
Meta的新Twitter競爭應用程式Threads已吸引超過3000萬用戶。有較早的回應指出，Threads與Twitter之間有著接近，但縮小的相似之處。
Meta行政總裁扎克伯格(Mark Zuckerberg）表示，幾個小時內已經有超過3000萬人下載了Threads。
扎克伯格周四在他的官方Threads帳戶上寫道「這感覺像是一個特別的開始，但我們還有很多工作要做來建設這個應用程式。」
名人如Jennifer Lopez詹妮弗·洛佩茲、Shakira和Hugh Jackman，媒體機構包括《華盛頓郵報》The Washington Post 和《經濟學人》The Economist等亦已在Threads開帳戶。
扎克伯格在Threads上寫道「這需要一些時間，但我認為這公共對話應用程式應該有10億以上用戶。」
Twitter表示，其每日活躍用戶數超過2億。
一個比Twitter更友善的替代品？
Threads是Instagram的分支應用程式，已有20多億的內置用戶，使新平台不需要從頭開始。
Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）向用戶表示，Threads想建立「一個開放和友好的對話平台」。
他說「如果你也希望這樣，最好的方式就是友善相待。」
在馬斯克對Twitter的擁有權出現混亂時，扎克伯格診機推出這款新產品，Meta希望這成為名人、公司和政治家的首選社交平台。
Insider Intelligence 的分析師英貝格(Jasmine Engberg) 表示，Threads只需要Instagram每月用戶數量的四分之一就能「與Twitter一樣規模」。
她補充說「Twitter用戶渴望有替代品，而馬斯克為扎克伯格提供機會。」
在馬斯克的領導下，Twitter的內容審核已經減到最低限度，錯誤和草率的決策令名人和重要廣告商紛紛遠離平台。
他還解僱了超過一半的Twitter員工，其中一些人可能轉投其他科技公司，包括Meta。
Threads 在歐盟發布還有「幾個月」的時間
Meta仍有很多批評者，特別是在歐洲的主要市場，這可能會減緩Threads的增長。
該公司在處理個人數據方面受到批評，個人數據是幫助公司賺取數十億元利潤的有針對性廣告的基本元素。
莫塞里表示，他對在歐盟推出的時間延遲感到遺憾，但如果Meta等待布魯塞爾 Brussels的法規明確，Threads將“遙遙無期”。
據知情人士透露，Meta 沒有在歐盟推出 Threads，是因為他們認為歐盟的數位市場法案（Digital Markets Act）對企業如何運用來自其他平台的個人資料的規則不明確。
該法案限制跨平台分享用戶數據，而這可能會發生在Threads和Instagram之間。
在全球范圍內，Twitter上有300萬條Threads標籤相關的發文，許多用戶開玩笑地建議人們返回馬斯克的平台。
其他人則表示對隱私問題感到擔憂。
一位日本用戶發文說「Meta喜歡收集私人信息，我不信任它對待私人信息的方式。
「我還有一種印象，即這是一家到歐盟討厭的公司，所以我有所保留。」
但也有人表示他們將永久轉投Threads。
一位Threads用戶寫道「現在我真的可以永遠地告別Twitter了。」
而馬斯克（ Elon Musk）的律師指控Meta「非法盗用Twitter的商業秘密和其他知識產權」。
This combo of file images shows Facebook CEO Mark Zuckerberg, left, and Tesla and SpaceX CEO Elon Musk. Elon Musk and Mark Zuckerberg are ready to fight, offline. In a now-viral back-and-forth seen on Twitter and Instagram this week, the two tech billionaires seemingly agreed to a “cage match” face off. (AP Photo/Manu Fernandez, Stephan Savoia) Source: AP / Uncredited / AP
在Instagram母公司Meta推出Threads後僅幾小時，Twitter就威脅對其提起訴訟。Threads這款應用程式希望擊敗由馬斯克擁有，並陷入困境的Twitter。
網上新聞機構Semafor在周四發表一封信，該信是由馬斯克的律師皮羅（Alex Spiro）向Meta行政總裁扎克伯格(Mark Zuckerberg）發出，信中指控該公司「非法盗用Twitter的商業秘密和其他知識產權」。
這封信指責Meta僱用了數十名前Twitter員工，這些員工曾經並持續可取得推特商業機密和其他高度機密訊息」
Threads是對馬斯克擁有的Twitter至今為止最大的挑戰，雖然Twitter經歷了一系列潛在競爭對手的出現，Twitter亦一直經營困難，但仍未有人取代這個世界上最大的社交媒體平台之一。
億萬富翁們在爭奪社交媒體控制權
扎克伯格對馬斯克的最新舉動，進一步加劇了這兩位億萬富翁之間的競爭，他們甚至同意在籠裡進行面對面的對決。
扎克伯格在逾十年後，在Twitter發文，發布一張蜘蛛俠指著蜘蛛俠的梗圖，顯然是在暗示Threads和Twitter之間的相似之處。
雖然許多用戶的第一條帖子是打招呼和詢問平台如何運作，但其他人則搞笑地對Twitter和互聯網文化進行評論，並表示對Threads已經上癮。
澳洲政界也來湊熱鬧，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）提到了他在疫情期間如何開始新聞發布會。
他寫道「大家準備好了嗎？」
工黨議員，包括總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），都在分享和在這篇發文留言。
其他人，如聯邦反對黨領袖達頓（Peter Dutton），則用他們的第一條Threads帖子討論更嚴肅的事情。
雖然Threads受到廣泛的好評，一些用戶表示這種新鮮感可能很快消退，就像其他社交媒體平台一樣。
雖然Threads與Twitter有很多相似之處，但一些用戶注意到，一些功能如hashtags、熱門話題、草稿和置頂等功能，在Meta稱為「初始版本」的中明顯沒有。
由於Threads是一個基於應用程式的平台，發文不能嵌入到其他網站上，只能進行分享。
預計將在以後的應用程式更新中推出更多功能。
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