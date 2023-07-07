Threads新推出已有數千萬人登記 馬斯克提告

這個應用程式現在可以在包括澳洲在內的100多個國家下載，但這個平台尚未在歐盟國家推出。





Meta的新Twitter競爭應用程式Threads已吸引超過3000萬用戶。有較早的回應指出，Threads與Twitter之間有著接近，但縮小的相似之處。





Meta行政總裁扎克伯格(Mark Zuckerberg）表示，幾個小時內已經有超過3000萬人下載了Threads。





扎克伯格周四在他的官方Threads帳戶上寫道「這感覺像是一個特別的開始，但我們還有很多工作要做來建設這個應用程式。」





名人如Jennifer Lopez詹妮弗·洛佩茲、Shakira和Hugh Jackman，媒體機構包括《華盛頓郵報》The Washington Post 和《經濟學人》The Economist等亦已在Threads開帳戶。





扎克伯格在Threads上寫道「這需要一些時間，但我認為這公共對話應用程式應該有10億以上用戶。」





Twitter表示，其每日活躍用戶數超過2億。



一個比Twitter更友善的替代品？

Threads是Instagram的分支應用程式，已有20多億的內置用戶，使新平台不需要從頭開始。





Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）向用戶表示，Threads想建立「一個開放和友好的對話平台」。





他說「如果你也希望這樣，最好的方式就是友善相待。」





在馬斯克對Twitter的擁有權出現混亂時，扎克伯格診機推出這款新產品，Meta希望這成為名人、公司和政治家的首選社交平台。





Insider Intelligence 的分析師英貝格(Jasmine Engberg) 表示，Threads只需要Instagram每月用戶數量的四分之一就能「與Twitter一樣規模」。





她補充說「Twitter用戶渴望有替代品，而馬斯克為扎克伯格提供機會。」





在馬斯克的領導下，Twitter的內容審核已經減到最低限度，錯誤和草率的決策令名人和重要廣告商紛紛遠離平台。





他還解僱了超過一半的Twitter員工，其中一些人可能轉投其他科技公司，包括Meta。



Threads 在歐盟發布還有「幾個月」的時間

Meta仍有很多批評者，特別是在歐洲的主要市場，這可能會減緩Threads的增長。





該公司在處理個人數據方面受到批評，個人數據是幫助公司賺取數十億元利潤的有針對性廣告的基本元素。





莫塞里表示，他對在歐盟推出的時間延遲感到遺憾，但如果Meta等待布魯塞爾 Brussels的法規明確，Threads將“遙遙無期”。





據知情人士透露，Meta 沒有在歐盟推出 Threads，是因為他們認為歐盟的數位市場法案（Digital Markets Act）對企業如何運用來自其他平台的個人資料的規則不明確。





該法案限制跨平台分享用戶數據，而這可能會發生在Threads和Instagram之間。





在全球范圍內，Twitter上有300萬條Threads標籤相關的發文，許多用戶開玩笑地建議人們返回馬斯克的平台。





其他人則表示對隱私問題感到擔憂。





一位日本用戶發文說「Meta喜歡收集私人信息，我不信任它對待私人信息的方式。





「我還有一種印象，即這是一家到歐盟討厭的公司，所以我有所保留。」





但也有人表示他們將永久轉投Threads。





一位Threads用戶寫道「現在我真的可以永遠地告別Twitter了。」



This combo of file images shows Facebook CEO Mark Zuckerberg, left, and Tesla and SpaceX CEO Elon Musk. Elon Musk and Mark Zuckerberg are ready to fight, offline. In a now-viral back-and-forth seen on Twitter and Instagram this week, the two tech billionaires seemingly agreed to a “cage match” face off. (AP Photo/Manu Fernandez, Stephan Savoia) Source: AP / Uncredited / AP 而馬斯克（ Elon Musk）的律師指控Meta「非法盗用Twitter的商業秘密和其他知識產權」。





在Instagram母公司Meta推出Threads後僅幾小時，Twitter就威脅對其提起訴訟。Threads這款應用程式希望擊敗由馬斯克擁有，並陷入困境的Twitter。





網上新聞機構Semafor在周四發表一封信，該信是由馬斯克的律師皮羅（Alex Spiro）向Meta行政總裁扎克伯格(Mark Zuckerberg）發出，信中指控該公司「非法盗用Twitter的商業秘密和其他知識產權」。





這封信指責Meta僱用了數十名前Twitter員工，這些員工曾經並持續可取得推特商業機密和其他高度機密訊息」





Threads是對馬斯克擁有的Twitter至今為止最大的挑戰，雖然Twitter經歷了一系列潛在競爭對手的出現，Twitter亦一直經營困難，但仍未有人取代這個世界上最大的社交媒體平台之一。



億萬富翁們在爭奪社交媒體控制權

扎克伯格對馬斯克的最新舉動，進一步加劇了這兩位億萬富翁之間的競爭，他們甚至同意在籠裡進行面對面的對決。





扎克伯格在逾十年後，在Twitter發文，發布一張蜘蛛俠指著蜘蛛俠的梗圖，顯然是在暗示Threads和Twitter之間的相似之處。





雖然許多用戶的第一條帖子是打招呼和詢問平台如何運作，但其他人則搞笑地對Twitter和互聯網文化進行評論，並表示對Threads已經上癮。





澳洲政界也來湊熱鬧，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）提到了他在疫情期間如何開始新聞發布會。





他寫道「大家準備好了嗎？」





工黨議員，包括總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），都在分享和在這篇發文留言。





其他人，如聯邦反對黨領袖達頓（Peter Dutton），則用他們的第一條Threads帖子討論更嚴肅的事情。



雖然Threads受到廣泛的好評，一些用戶表示這種新鮮感可能很快消退，就像其他社交媒體平台一樣。



雖然Threads與Twitter有很多相似之處，但一些用戶注意到，一些功能如hashtags、熱門話題、草稿和置頂等功能，在Meta稱為「初始版本」的中明顯沒有。



由於Threads是一個基於應用程式的平台，發文不能嵌入到其他網站上，只能進行分享。





預計將在以後的應用程式更新中推出更多功能。





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