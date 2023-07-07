【Dream Job】全球夢想職業排行榜 澳洲人竟然最想成為…

人們對職業的抱負不斷演變，對於「終身職業」的想法亦正在逐漸改變。





隨著實際工資增長停滯，越來越多的人為了更高的薪資更好生活而移民到其他國家，因而改變工作或職業。那麼，全球各地最嚮往的「Dream Job」夢想職業是什麼？





根據移民網站 Remitly 作出的統計，網站分析了全球搜索數據，計算出全球每個國家人們的夢想工作。網站以搜索數量「如何成為 How to be a…」某種職業的關鍵詞，以找出不同職業中「夢想」階段的人數。





這次研究著眼於發現現今人們是否仍在追求可靠、長期的職業，還是更想擁有一個可以經常旅遊、發揮創造才能和熱情的工作。到底哪些行業最受歡迎呢？



研究分析發現，「當我長大後我想成為一名飛機師」這句話，長久以來一直是許多人的童年夢想。根據數據分析，「飛機師」這個職業並沒有失去其吸引力。





每年全球搜索「如何成為飛機師」及其翻譯的次數接近100萬次，成為了「夢想工作」排行榜中的首位，也是全球 25 個國家人們夢想工作清單中的首選，包括澳洲、美國和英國等。





在疫情之後，人們對旅行的熱愛有增無減，而作為一名飛機師，不但薪酬及福利吸引，還可以走遍全球各地，不難理解為什麼是全球人們的「夢想工作」。





排名第二的是備受推崇的作家職業。無論是小說家、編劇、記者還是撰稿人，人們有不少途徑進入這個以文字和想像為生的職業。





文字工作提供很大靈活性，從事的人可以在世界任何地方工作。不過只有少數頂尖作家，才賺到可觀回報。對許多人來說，這或者是一份艱苦的職業，充滿被拒絕、自我懷疑和財務問題。





儘管如此，在全球 75 個國家中，仍有不少人希望「成為一名作家」，是新西蘭、南非和瑞典等國家的「夢想職業」。





排名第三的藝術領域的職業：專業舞者。全球人們都夢想展現自己的創造力和才華，因此排名前20 的其他藝術和文化職業還包括演員、歌手和 DJ 等。





還有一些在十多年前甚至不存在的職業亦排名領先，例如 YouTuber（第4名）、影響者influencer（第7名）和博客作者 Blogger（第12名）。





在世界夢想職業排行榜中，還有一些主要是公共部門的職業，例如教師（第10名）、醫生（第13名）和消防員（第16名）。



20 大夢想職業排行榜。 Source: SBS / SBS



