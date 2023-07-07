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無形「財務虐待」 兩大主要銀行出手應對

澳洲兩家主要銀行已經採取行動，加強對實施財務虐待者的打擊。

A person using a Commonwealth Bank ATM.

澳洲聯邦銀行表示，將在新的條款及細則中將財務虐待行為視作「不可接受的行為。」 Source: AAP / Erik Anderson

要點：
  • 財務虐待現象比較常見，而且對於受虐者來說，難以擺脫。
  • 澳洲主要的銀行正在採取措施懲罰財務虐待者。
  • 女性遭受財務虐待的可能性是男性的兩倍。
財務虐待的情況往往難以察覺，而且對於受虐者來說，很難逃離。

女性經濟服務中心首席執行官格倫（Rebecca Glenn）向 SBS 新聞表示：「財務虐待是指伴侶、家庭成員或照顧者限制你獲取金錢、使用金錢或維持你的經濟福祉等能力。」

女性經濟服務中心在 2022 年 11 月的一份文件中寫道，女性遭受財務虐待的可能性是男性的兩倍，但這並不僅僅是一個 「女性問題」 ，還需要金融機構進一步解決這個問題。

根據最近的一項政府調查，澳洲有六分之一的女性曾遭受伴侶的經濟虐待。

幾乎在所有財務虐待的案例中，受害者都經歷了其他形式的虐待，無論情感、心理、精神、身體或性虐待。

格倫表示，由於社會對談論金錢的厭惡，「正在發生的（財務虐待）事情往往隱藏在文化規範背後」。

澳洲兩間主要銀行已經採取行動，加強他們對實施財務虐待者的打擊能力。

以下是一些信息，讓你更容易識別這種虐待。
Elderly people are regular victims of financial abuse
長者更易成為財務虐待的受害者。 Source: SBS

財務虐待如何體現？

格倫表示，財務虐待其中一種可能表現是「不允許你使用自己的銀行賬戶，或者只給你很有限的零用錢，並且你沒有任何自由選擇如何花錢」。

財務虐待還可能表現為剝削或對資源蓄意破壞。

格倫說：「可能會出現這樣的情況：你的伴侶會直接拿走你掙的錢，或者家裡的所有賬單都放在你的名下，讓你支付。」

對資源的破壞意味著有人正在損害你的工作。

（施虐者）可能會讓你很難工作，或者讓你在晚上睡不著覺，使你在工作中難以表現，所有這些都會影響你賺取收入的能力。」

「財務虐待的關鍵在於限制個人的自主權。」
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如何尋求支持和幫助？

格倫提到逃離與施虐者的關係的危險性，並且一旦受虐者陷入經濟困境，這將變得非常困難。

女性經濟服務中心已經開發援助財務虐待受害者的資源，涵蓋八種語言。

它建議採取的措施包括自己擁有獨立的銀行賬戶、電話賬戶和電子郵件賬戶，這些是施虐者無法訪問的賬戶。

金融諮詢師（Financial counsellors）和反家庭暴力服務都或能提供幫助。

銀行在打擊財務虐待方面做了哪些工作？

澳洲國民銀行上周更新其條款和條件，指出將對被確認有財務虐待行為的客戶「切斷服務」。

一旦這些變化在2023年11月生效，該銀行將可以暫停、取消或拒絕被認定有財務虐待行為者訪問其儲蓄和交易賬戶。

澳洲國民銀行的客戶脆弱性事務負責人錢伯斯（Michael Chambers）表示： 「客戶聯繫我們的客戶支持團的主要原因之一，依舊是對財務虐待的擔憂。」

「我們堅決反對財務虐待，並正與其他銀行合作，建立打擊財務虐待行為的一致措施。」

澳洲聯邦銀行也表示，將在新的條款和細則中將財務虐待列為「不可接受的行為」。

女性經濟服務中心對這些變化表示歡迎，這也是他們在2022年11月的文件中建議的。

格倫表示： 「我們希望看到整個行業開發出一種 『財務安全設計』的工具，以便他們從一開始就在產品設計中考慮財務安全。」

「我們希望監管機構關注一些事情，比如對金融產品提供商新增設計和分銷義務，要求他們考慮產品或被財務虐待者濫用的風險。」

如果你或你認識的人受到家庭暴力的影響，請撥打1800 737 732致電1800RESPECT或訪問1800RESPECT.org.au。緊急情況下，請撥打　000。

你也可以通過撥打1300 766 491聯繫由No to Violence運營的The Men's Referral Service。
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Published 7 July 2023 11:02am
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
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