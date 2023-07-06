【澳洲旅遊局連環出招】袋鼠大使 + 中文宣傳片 能吸引更多中國遊客到澳洲嗎？

要點 澳洲仍未被列入中國政府批准的出境團隊旅遊目的地名單。

專家對澳洲旅遊相關產業目前的承載能力表示擔憂。

最新數據顯示，到訪澳洲的中國遊客人數恢復至2019年三成以上水平。

上週末，一隻巨大、肥嘟嘟的袋鼠在中國四川成都市中心的大型3D廣告牌上招手，引起來往人群的注意。





這是澳洲旅遊局推出的 「來澳大利亞，道一聲G'day 」(Come and Say G'day)，全球廣告活動首次來到中國，該活動宣傳片於去年10月發行，以袋鼠Ruby和獨角獸Louie為主角。





活動宣傳片中文版在多個中國社交平台上載，#來澳大利亞道一聲你好#的話題標籤，在微博上的單日點擊量超過2000萬。



澳洲旅遊局局長韓斐勵（Phillipa Harrison）說，該宣傳活動在全球其他主要旅遊市場已經取得了成功，她相信袋鼠Ruby的形像也會受到中國遊客的喜愛。





韓斐勵在發佈的新聞稿指出：「59%觀看過該宣傳片的人表示，這讓他們更想去澳洲度假。」





但是，這耗資總共1.25億元的全球宣傳活動，能否在中國收穫預期效果呢？



Krystal Gui曾在澳洲留學，在墨爾本居住了五年， 2021 年回到中國。





她向SBS中文表示，這一宣傳片勾起了很多她在墨爾本生活的回憶，讓她想再次回到澳洲旅遊，但她表示，對於從未到訪過澳洲的遊客來說，這宣傳片吸引力有限。





Krystal 說：「我身邊轉發這個視頻或者點讚的大多是曾在澳洲讀過書的留學生，如果從沒去過澳洲的遊客角度來說，（單純被宣傳片吸引去澳洲）可能有點難。」



留學生Krystal Gui認為，這段澳洲旅遊局的宣傳廣告，對從未到過澳洲的中國遊客來說，吸引力有限。 Credit: Supplied

澳洲未被中國列入出境團隊遊名單

目前，由中國大陸出發前往澳洲的出境團隊遊仍未恢復。





據報道，自3月15日起，中國恢復第二批40個國家的出境團隊遊，目前批准的目的地國家已達60個，但澳洲未在此列。





澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）商法學院旅遊與酒店管理講師文俊（Dr Jun Wen）博士認為，恢復團隊遊是吸引中國遊客的重要前提。





他說：「僅憑一套宣傳片是很難能夠去決定遊客的旅行行為，或者是他做決策的過程。」



如果澳洲還是不能成為中國政府批准的（出境團隊）旅遊國家的話，那中國（遊客）的市場是很難能夠在短時間內恢復。 伊迪斯科文大學文俊博士

旅行社負責人Christine Zhang認為即使對澳洲的團隊遊恢復，澳洲對中國遊客的吸引力已經降低。 Credit: Supplied Christine Zhang是墨爾本長城旅行社負責人，她向SBS 中文指出，跟團遊是影響澳洲旅遊業發展和創收的關鍵，但團隊遊對中國遊客的吸引力卻越來越小。





她說：「因為（跟團遊）跟購物是掛鉤的，隨著網路的透明化（網購越來越容易），組織方和消費者對團隊遊的興趣和滿意度也是越來越低。」





她補充說道，即使團隊遊恢復，規模可能也大不如前，「現在經濟這麼蕭條，澳洲的物價又無比昂貴，沒有很多的吸引力」。





澳洲統計局的最新遊客數據顯示，與2019年同期相比，今年4月份到訪澳洲的中國遊客人數恢復至33％（3.2萬人）。





4月份，中國遊客人數，在澳洲接待的所有遊客中排名第五，前四名分別是新西蘭、美國、英國和印度。



今年4月份，在短期到訪澳洲的旅客人數中，來自中國的遊客排第五。 Credit: ABS

恢復中國旅遊市場的其他障礙

伊迪斯科文大學的文俊博士就認為，暫未恢復的航空營運力，以及疫情後中國遊客行為變化，是恢復中國旅遊市場的障礙之一。





上個月6月份，來自中國的航空公司，航班座位容量恢復到54％，即每星期70個航班，高於5月份的42％。





但這一數據仍低於2019年平均水平，當時每周約有158個航班，每年總共220萬個航機座位。



2019年，140萬名中國遊客到訪澳洲，是其最大的客流量來源。 Source: AAP 文俊強調，澳洲和中國特定城市間的直航仍未恢復，這會極大影響具體的目的地。





他說：「比如說從中國大陸到珀斯，我需要先轉機到雪梨或墨爾本，然後再轉機到珀斯，這非常折騰。」





此外，中國遊客的旅行習慣和經濟實力也受到了疫情的巨大影響。





文俊指出：「像我了解很多中國的遊客都會選擇去一些比較近的國家旅遊，比如說泰國，這些都比較方便（而不是長距離出行）。」



Come and Say G'day 是澳洲旅遊局共耗資1.25億元的全球宣傳，面向15個主要市場。 Credit: Tourism Australia

本地市場準備好了嗎？

上星期五，墨爾本市區一間紀念品店的員工Cahyo Candrawan，正在積極地整理貨架，等待中國遊客的回歸。





他向SBS 中文說：「我們看到許多中國遊客來到墨爾本... 他們也非常慷慨地買一些澳洲、尤其是墨爾本的特色商品。」





2019年，140萬名中國遊客到訪澳洲，消費了124億澳元，中國是澳洲最大的旅遊市場。





但文俊博士擔心，目前澳洲服務業勞動力短缺，可能尚未準備好迎接遊客的湧入。





他以珀斯為例，由於客流量減少和人手短缺，一些當地餐館每星期只營業一半時間，這很難給中國遊客帶來正向體驗。





文俊舉例解釋：「在中國，哪怕在凌晨你都可以去點外賣的，這（與澳洲）是一個非常大的不同。」





他認同努力恢復中國市場是件好事，但要實現這一目標，當地供應需求問題亟待解決。





文俊並質疑，「即使是政府，我們這個行業（旅遊及酒店業）正在努力歡迎中國，那當地旅遊設施、產品或者服務都已經準備好了嗎？」







