【再吸中國遊客】澳洲旅遊局推出「袋鼠Ruby」微電影

澳洲旅遊部門的主管時隔三個月再次訪華，發起新一輪宣傳活動，吸引中國遊客赴澳旅遊。

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「來澳大利亞，道一聲你好」宣傳活動與「袋鼠Ruby」的中文海報。 Credit: Tourism Australia

澳洲旅遊局（Tourism Australia）在今年3月，以去年在歐美地區推出的「﻿Don't go small, go Australia」口號為藍本，推出
中文版的「玩心夠大？來澳大利亞！」


而旅遊部門在本周發起了新一輪的宣傳活動。在中國多個社交平台可見，此前仍在推介「澳大利亞的100種玩法」，在6月25日開始換上「袋鼠Ruby」的主題，並宣佈將於29日推出
《G'day》動畫微電影


電影以「袋鼠Ruby」和「獨角獸Louie」為主角。牠們是去年10月旅遊局在美國及日本宣傳中推出的，後者代表了國際遊客。

電影和吉祥物是本次「來澳大利亞，道一聲你好」宣傳活動的一部份，這也是「come and say G'day」國際宣傳的中文版。
澳洲旅遊局的董事總經理韓斐勵（Phillipa Harrison）率領各州地的旅遊部門代表，繼3月之後再次訪華。

代表團周日已抵達廣州，並將於周四在成都為本次宣傳活動揭幕，期間還與中國的旅遊和航空業界會面，包括南方航空、東方航空、攜程網、錦江集團等。

統計局4月份的數據顯示，來自中國內地的短期入境者約3.2萬人，比2月的26,810人多，但只有新冠疫情前同期的33%。雪梨機場的數據顯示，中國抵澳旅客在5月只有2019年同期的54%。

全國而言，6月份的往來澳中客機為7個航空公司的每周70班次，載客量恢復到疫情前的54%，高於上月的42%。而該數字在2022年底只有5%。各大航空公司已計劃在7月和10月加開南京和上海直航。

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Published 27 June 2023 2:28pm
By Koma Cheng
Source: SBS