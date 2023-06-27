【再吸中國遊客】澳洲旅遊局推出「袋鼠Ruby」微電影

澳洲旅遊局（Tourism Australia）在今年3月，以去年在歐美地區推出的「Don't go small, go Australia」口號為藍本，推出。
而旅遊部門在本周發起了新一輪的宣傳活動。在中國多個社交平台可見，此前仍在推介「澳大利亞的100種玩法」，在6月25日開始換上「袋鼠Ruby」的主題，並宣佈將於29日推出。
電影以「袋鼠Ruby」和「獨角獸Louie」為主角。牠們是去年10月旅遊局在美國及日本宣傳中推出的，後者代表了國際遊客。
電影和吉祥物是本次「來澳大利亞，道一聲你好」宣傳活動的一部份，這也是「come and say G'day」國際宣傳的中文版。
澳洲旅遊局的董事總經理韓斐勵（Phillipa Harrison）率領各州地的旅遊部門代表，繼3月之後再次訪華。
代表團周日已抵達廣州，並將於周四在成都為本次宣傳活動揭幕，期間還與中國的旅遊和航空業界會面，包括南方航空、東方航空、攜程網、錦江集團等。
統計局4月份的數據顯示，來自中國內地的短期入境者約3.2萬人，比2月的26,810人多，但只有新冠疫情前同期的33%。雪梨機場的數據顯示，中國抵澳旅客在5月只有2019年同期的54%。
全國而言，6月份的往來澳中客機為7個航空公司的每周70班次，載客量恢復到疫情前的54%，高於上月的42%。而該數字在2022年底只有5%。各大航空公司已計劃在7月和10月加開南京和上海直航。
目前；，不必在登機前進行核酸檢測。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。