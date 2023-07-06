【演唱《臥虎藏龍》主題曲】港產知名歌手李玟離世 終年48歲

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在香港出生、曾經演唱電影《臥虎藏龍》主題歌曲獲奧斯卡提名的流行歌手李玟，在香港去世，終年48歲。





李玟的兩個姐姐李秋林及李思林在臉書等社交媒體帖文，公佈李玟離世的消息，表示「2023年本應是CoCo（李玟的英文名）出道30周年…我們為她感到自豪」。





帖文指李玟「數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下」。



導演李安表示懷念

邀請李玟演唱電影《臥虎藏龍》主題曲的導演李安，透過助理回應表示震驚，以及「懷念她」。





李玟於2000年受邀為電影《臥虎藏龍》演唱主題曲A Love Before Time，並憑流利英語，同時演唱中英文版，電影奪得奧斯卡最佳外語片獎，主題曲也獲奧斯卡提名，李玟更為此在奧斯卡頒獎禮演唱，成為第一位在奧斯卡金像獎獻唱的華裔女歌手。





而李玟演唱《臥虎藏龍》主題曲中文版「月光愛人」，獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。她也是首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華語歌手。





李玟原名李美林，在香港出生，9歲移民美國，1993年從美國參加香港無線電視新秀歌唱大賽亞軍，翌年1994年在台灣發行兩張華語專輯，1995年發行首張英語專輯，並推出一張華語專輯。





除了曾經演唱電影《臥虎藏龍》主題曲，李玟也演唱迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）主題曲「倒影」（Reflection）普通話版。她也留下很多膾炙人口的歌曲，「想你的365天」、「滴答滴」、「好心情」等。



3月帖文指因舊傷接受手術

今年2月14日，李玟的最新單曲《Tragic》發行。3月，她在臉書（Facebook）上說，在去年年底的舞蹈練習中引發了腿部舊傷，她接受了骨盆和大腿手術。





2011年，李玟與利豐集團的前行政總裁羅科維茨（Bruce Rockowitz）結婚。





大約三年前，傳出關於他們分手的消息，但李玟從未回應過這些傳言。





李玟兩個姐姐在社交網的帖文表示，李玟「7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」





她們說：「感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧…希望大家除了懷念CoCo（李玟），更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。」





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