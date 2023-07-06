ACCC新報告：全澳託兒費用飆升高達三成 加幅超過通脹

澳洲競爭及消費者公署ACCC（Australia Competition Consumer Commission）發表託兒服務收費及提供情況的中期報告，顯示從2018年到2022年的4年，中心的託兒服務收費及課外時間託管費用增加20%，而上門託兒服務收費上升32%。





報告的分析數據，來自對全澳超過4,000名使用託兒服務的家長及監護人，進行的調查。





不過，報告指出，政府的補貼平均抵消一半以上的託兒費用。





澳洲競爭及消費者公署在新聞稿表示，報告顯示，扣除政府補貼後，過去4年，使用中心日託服務的家庭繳付的費用增加 7%，使用課外時間託管服務的付費就上升 12%，使用家庭日託服務的家庭自付費用加了 15.8%。





公署的新聞稿指出，估計在2022年，全澳有127.5萬（70%）5歲及以下兒童，以及655,000名（20%）6至13歲兒童，接受託管服務。





報告指出，雖然託兒費用政府補貼的比率較高，自付費用的比率較低，但弱勢家庭的託兒收費佔收入比率就較高。





公署主席卡斯-戈特利布 (Gina Cass-Gottlieb) 表示：「我們的分析表明，處於不利地位的家庭，承受的託兒服務支出的壓力最為嚴重。」





她說：「公署會繼續調查低收入家庭，可支配收入更大比率用於託兒服務的原因。」





澳洲競爭及消費者公署的中期報告顯示，於2022年12月，全澳家庭平均支付：



中心日間託兒費用123.64元一日（自付48.60元）。



家庭日間託兒費用90.23元一日（自付28.92元）。



課外託管服務費用30元一日（自付13.54元）。



上門託兒服務每個家庭費用301.42元（自付60.69元）。



公署在新聞稿表示，未來幾個月將與託兒服務提供機構合作，收集有關提供託兒服務的成本，以及如何設定收費的數據，監測政府改變託兒補貼的早期影響。





有關的諮詢文件會在今年9月發佈，公署會邀請業內及有關人士提出意見，最終報告預期於今年12月31日前提交財長。







