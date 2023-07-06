ACCC新報告：全澳託兒費用飆升高達三成 加幅超過通脹

澳洲競爭及消費者公署ACCC新報告顯示，過去4年，託兒費用的加幅20%到32%，高於通脹率及薪金升幅。

How Australia’s childcare goes?

澳洲競爭及消費者公署新報告顯示，全澳託兒費用的加幅高達32%。 Source: AAP

澳洲競爭及消費者公署ACCC（Australia Competition Consumer Commission）發表託兒服務收費及提供情況的中期報告，顯示從2018年到2022年的4年，中心的託兒服務收費及課外時間託管費用增加20%，而上門託兒服務收費上升32%。

報告的分析數據，來自對全澳超過4,000名使用託兒服務的家長及監護人，進行的調查。

不過，報告指出，政府的補貼平均抵消一半以上的託兒費用。

澳洲競爭及消費者公署在新聞稿表示，報告顯示，扣除政府補貼後，過去4年，使用中心日託服務的家庭繳付的費用增加 7%，使用課外時間託管服務的付費就上升 12%，使用家庭日託服務的家庭自付費用加了 15.8%。

公署的新聞稿指出，估計在2022年，全澳有127.5萬（70%）5歲及以下兒童，以及655,000名（20%）6至13歲兒童，接受託管服務。

報告指出，雖然託兒費用政府補貼的比率較高，自付費用的比率較低，但弱勢家庭的託兒收費佔收入比率就較高。

公署主席卡斯-戈特利布 (Gina Cass-Gottlieb) 表示：「我們的分析表明，處於不利地位的家庭，承受的託兒服務支出的壓力最為嚴重。」

她說：「公署會繼續調查低收入家庭，可支配收入更大比率用於託兒服務的原因。」

澳洲競爭及消費者公署的中期報告顯示，於2022年12月，全澳家庭平均支付：
  • 中心日間託兒費用123.64元一日（自付48.60元）。
  • 家庭日間託兒費用90.23元一日（自付28.92元）。
  • 課外託管服務費用30元一日（自付13.54元）。
  • 上門託兒服務每個家庭費用301.42元（自付60.69元）。
公署在新聞稿表示，未來幾個月將與託兒服務提供機構合作，收集有關提供託兒服務的成本，以及如何設定收費的數據，監測政府改變託兒補貼的早期影響。

有關的諮詢文件會在今年9月發佈，公署會邀請業內及有關人士提出意見，最終報告預期於今年12月31日前提交財長。
更多內容

澳洲租金「一而再」飆升 哪些地區升幅最多？

【澳洲旅遊局連環出招】袋鼠大使 + 中文宣傳片 能吸引更多中國遊客到澳洲嗎？

氣候示威者闖溫網球場撒紙碎：英內政大臣誓嚴懲

香港警方拘捕四名涉嫌違反香港國安法男子



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 6 July 2023 6:50pm
By Wyee Yeung
Source: SBS

Share this with family and friends